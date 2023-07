Maestros del nivel de Educación Indígena acuerdan no asistir a los cursos de verano

San Cristóbal de las Casas.- Maestros de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas (CRACH) del Nivel de Educación Indígena (NEI) del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación (SNTE) en la región altos de Chiapas, acordaron no asistir a los cursos de verano programados éste fin de julio porque generan gastos para trasladarse y que ellos no gozan de viáticos.

En una reunión llevada a cabo en el sur de San Cristóbal de Las Casas, cerca de 1000 maestros se concentraron, y al final informaron que el magisterio indígena acordaron no asistir en el curso para capacitarse y poder enseñar a sus alumnos en el ciclo escolar 2023-2024.





A pesar de que los encargados de recibir los cheques 13, 14 y 15 ya fueron citados para que sean liberados más de 25,000 cheques pero los maestros han acordado no asistir a los cursos programados del 21 al 25 de julio, "para asistir a cualquier curso o reunión les generan gastos extras los compañeros y que ellos no gozan de viáticos, y por mayoría acordaron no asistir a este curso organizado por la Secretaría de Educación.

Lee: Por segundo día, docentes bloquean carretera Tuxtla-San Cristóbal en demanda de pagos

Finalmente, la próxima semana acordaron reunirse para analizar qué acciones van a tomar respecto a los maestros interinos que les adeudan varios meses de sus quincenas y que hasta la fecha no han recibido ni un peso de sus haberes, por lo que podría haber movilizaciones la próxima semana pero será acordado en una reunión en los próximos días.