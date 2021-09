Menor se debate entre la vida y la muerte por impacto de bala perdida

San Cristóbal de Las Casas.- Una menor de 7 años de nombre Marisol, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital de las Culturas, luego de haber recibido un impacto de arma de fuego en la cabeza la noche del pasado sábado, cuando se encontraba durmiendo en su vivienda en la comunidad San Antonio del Monte, al parecer una bala perdida que atravesó el techo de su humilde vivienda.

Andrea Hernández Hernández, madre de la menor, contó cómo cuando ya estaban durmiendo, algo entró por el techo y lesionó por la frente de la cabeza de la niña, por lo que de inmediato llamó al 911 y una ambulancia la trasladó de urgencias al Hospital de San Cristóbal.





Te puede interesar: Especialistas de CDMX realizan jornadas de cirugías en IMSS Ocozocoautla





Con lágrimas en los ojos la madre teme por la vida de su niña, ya que los médicos le han dicho que será hasta este lunes que reciba la atención, ya que no se encuentra el especialista, además que no cuenta con los recursos para estar comprando medicamento que le están pidiendo.

Narró que fue como las 11:30 de la noche del pasado sábado cuando la menor fue lesionada, y hasta el medio día de este domingo, no había sido atendida, presentando la niña fuertes dolores en la cabeza, pues la bala sigue al interior de su cabeza.

“No tengo dinero soy pobre, soy ama de casa y mi esposo es chalan de albañil, me piden dinero, hace rato fui a dejar medicinas, me dicen que está muy fuerte la calentura, no ha venido el doctor, me están diciendo que se va operar la menor y que haber si se va a salvar”, contó.





Hasta el medio día de este domingo, comerciantes organizados habían acudido a dejarle dinero en efectivo, comida, y otros más se estaban sumando con oraciones en las afueras del nosocomio / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





La madres desconsolada ya recibió la visita de agentes del ministerio público a quienes les contó del hecho, pero no puede decir más, ya que no sabe quienes dispararon o de dónde vino el impacto de arma, ya que estaba durmiendo y menos se meten en problemas.

Hizo un llamado a las autoridades a que la apoyen con los gastos médicos, así como de la ciudadanía en general, pues su esposo es quien está cuidando a sus otros tres hijos pequeños, y están en una situación difícil porque tienen que cuidar a la menor y no podrán trabajar.

Hasta el medio día de este domingo, comerciantes organizados habían acudido a dejarle dinero en efectivo, comida, y otros más se estaban sumando con oraciones en las afueras del nosocomio, para pedir por la salud de la menor.