Miles de desplazados de Chalchihuitán, podrían retornar a sus casas: Vocero

Miles de desplazados del municipio de Chalchihuitán, podrían retornar a sus casas el próximo mes de enero de 2022, así lo informaron representantes de los desplazados

Marcos Pérez Gómez, consejero del Comité de Desplazados Forzados Internos de Chalchihuitan, en entrevista dijo que el próximo mes de enero, 326 familias con un total de mil 82 personas desplazadas en el municipio de Chalchihuitan retornaran a sus casas, debido a los constantes ataques de los paramilitares de Chenalhó se vieron obligados a salir de sus viviendas, actualmente viven con familiares y algunos rentan casas en otros municipios.





“Los más de mil desplazados, fueron corridos de sus casas, dejaron abandonado sus milpas, sus animales, y ninguna autoridad han tenido la capacidad de resolver este problema de los desplazados, hay ancianos, hombres, mujeres y niños que están sufriendo por el frío, por hambre, algunos se han enfermado y no hay atención médica”, denunció Pérez Gómez.

Indicó, que los paramilitares de Chenalhó constantemente atacan a balazos a los indígenas del municipio de Chachihuitan; “Cuando llegan a sus parcelas a cosechar sus milpas o en el corte de café son atacado a balazos, “Pero ya basta de tanta humillación de nuestros compañeros indígenas, ya es una decisión que si regresarán a sus casas”.

“La administración municipal actual no está capacitado para resolver el problema de los desplazados, no hay apoyo, estan en el olvido, no hay comida, por eso las 326 familias han decidido retornar en enero de 2022”, indicó Marcos Pérez.

Finalmente, el vocero de los desplazados, dijo que las familias desplazadas pertenecen a 10 comunidades de Chalchihuitan, y ante la nula respuesta de las autoridades en los tres niveles, los indígenas han decidido abandonar las casas prestadas, para trasladarse a trabajar en sus parcelas y ocupar sus casas, “pase lo que pase, tenemos que regresar”.