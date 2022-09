"Temo de salir a las calles" Mujer denuncia acoso por parte de militar de San Cristóbal

A este espacio de información llegó la denuncia de Patricia Martínez quien es esposa de un elemento de la Guardia Nacional, ella acusa a un militar activo de la 31 zona militar en Rancho Nuevo por acosarla sexualmente. La agraviada menciona que ya presentó su denuncia ante las instancias correspondientes, sin embargo, menciona que hasta la fecha no ha tenido informe de que las investigaciones hayan avanzado, mientras tanto el militar acusado continúa con sus labores.

Al respecto, la denunciante Patricia Martínez Castro explicó que ha sido acosada por un elemento activo del ejército mexicano con sede en Rancho Nuevo, mismo que además le causó un accidente de tránsito en el que señala que sufrió pérdidas materiales de por lo menos 28 mil pesos. Hasta la fecha el militar no se ha hecho cargo de los gastos, sin embargo continuó con el acoso hacia Patricia, es por ello que harta de la situación, decidió denunciarlo.

"Soy Patricia Martínez Castro esposa de un elemento de la guardia nacional, hago pública mi denuncia por el acoso que he sufrido por parte del Teniente de Infantería Miguel Ángel Soto Nava quien además chocó mi vehículo, dejándome daños materiales de hasta 28 mil pesos para su reparación, hasta la fecha no se ha hecho cargo para que me devuelva esta cantidad de dinero, no me voy a quedar callada, hago pública está denuncia porque no se vale que por portar un uniforme o un grado se dedican a acosar a mujeres", denunció.





A este espacio de información llegó la denuncia de Patricia Martínez quien es esposa de un elemento de la Guardia Nacional, ella acusa a un militar activo de la 31 zona militar en Rancho Nuevo por acosarla sexualmente





Agregó, que ya presentó denuncia formal en la fiscalía de distrito altos pero hasta la fecha no hay ningún avance en las investigaciones, así también ya presentó su denuncia con los mandos en la 31 zona militar, además que ya presentó su queja ante la comisión nacional y estatal de derechos humanos quienes se comprometieron a notificar ante los mandos del ejército.











Finalmente, dijo que cualquier cosa que suceda en su persona y a sus hijos responsabilizará directamente al elemento activo el Teniente Miguel Ángel Soto Nava porque teme salir a las calles y podría sufrir otro acoso más.