Mujeres de la tercera edad protestan en San Cristóbal

Local Mujeres Policías de Tuxtla Trabajaran en la conmemoración del 8M

Cerca de 15 mujeres de la tercera edad e integrantes de la Casa Dia en San Cristóbal, se manifestaron en los pasillos del Museo de San Cristóbal (Musac) para mostrar su inconformidad respecto al concepto que tiene la sociedad por ser de edad avanzada, esto en el marco del Dia Internacional del Dia de la Mujer.

Al respecto, María Cristina Turati una de las manifestantes, dijo que las nuevas generaciones, las consideran como mujeres "retardadas mentales" y se les hace fácil faltarles el respeto porque son vulnerables en todos los sentidos.

"Nosotras aprendimos a ser prudentes, amables, dulces y aguantadoras, ahora nos quieren hasta sacar de nuestras casas, en lugar de que nos pregunten mami, ¿cómo te ayudo?", como si no existiéramos, no tuviéramos sentimientos y no nos doliera, lo que pasa es que no habíamos levantado la voz, pero hasta aquí".

Mientras Jazmin Pacheco, gerontóloga de Casa Día afirmó que constantemente este sector de la población sufre algún tipo de violencia no solamente sexual si no psicológica cuando los hijos ya no ven a su madre funcional.

Local Comercios blindados en Tuxtla ante la marcha del 8M 2024

"A veces los hijos, la familia o personas externas dejamos a un lado a nuestros padres, hacemos que pierdan su autonomía, su residencia como adultos. Falta entender que la vejez no solo es tristeza, sino alegría, es compañerismo, hacer ejercicio, motivarse y no simplemente estar triste", señaló.

Finalmente, dijeron que Casa Día, fue creada para derechohabientes de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isste), jubilados y pensionados, pero puede asistir cualquier persona, y que los requisitos es tener los 50 años de edad, copia de CURP, INE, comprobante de domicilio.