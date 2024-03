Conoce la historia de Concepción Jiménez, mujer tzotzil luchadora por la igualdad

Concepción Jiménez, conocida cariñosamente como Conchita, ha sido una figura destacada en la lucha por la igualdad de las mujeres tsotsiles en el municipio de Venustiano Carranza durante más de 20 años. Su valentía y determinación han sido clave para impulsar el empoderamiento femenino en la región.

Conchita fue delegada de la Red de Organizaciones de Cafetaleros, Mieleros, Agricultores y Artesanos (REOCONA), y representó a su comunidad en España, donde impartió conferencias en universidades para concienciar sobre la situación de las mujeres en Chiapas.

"Fui delegada de una red se llama reocona, de organizaciones de cafetaleros, mieleros, este agricultores y artesanos, y en esa época, a mi me nombraron, me tocó a mi ir a este España, a este para dar conferencias, en las universidades con los jóvenes, para dar a conocer la situación, de cómo nosotras las mujeres vivimos en Chiapas".

Sin embargo, su búsqueda de igualdad enfrentó obstáculos debido a los usos y costumbres de su comunidad, que no permitían a las mujeres viajar a otros países. Conchita desafió esta norma, lo que provocó la ruptura de su familia. Recuerda con tristeza cómo fue discriminada por su padre, quien le dijo que si se iba de casa, ya no sería bienvenida de regresó, pero le demostró que fue reconocida en países europeos del trabajo que hizo y su papá la perdono.

"Tuve la mala suerte, bueno ahora si que mi familia se desintrgró, pues porque no eramos buen visto, de que una mujer saliera de su casa y se fuera a otro lugar, mucho menos a otro país y también fui descriminada por mi padre que el, cuando me dijo el, si tu te vas de esta casa a ese lugar, aquí ya no entras".

Conchita ha recorrido, Chile, España y Cuba, donde ha puesto en alto en estado cjiapaneco y sobre todo el municipio totik, donde actualmente ha empoderado a mujeres tsotsiles, teniendo a su cargo 21 mujeres artesanas, en un grupo llamado "Zelel", donde las ha empoderoda demostrándoles que ser mujer no es ningún impedimento y han colocado las prendas artesanales fuera del país y dentro de la República Mexicana.

A pesar de los desafíos, Conchita ha sido un ejemplo inspirador para las mujeres tsotsiles artesanas de su municipio. Gracias a su valentía, estas mujeres han encontrado el coraje para salir y comercializar sus productos, mostrando que quedarse calladas no es una opción y que juntas pueden lograr la igualdad y el reconocimiento que merecen.