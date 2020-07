Negocios en Chiapas se encuentran bajos: Miguel Ángel Corzo Macal

San Cristóbal de Las Casas.- Miguel Ángel Corzo Macal, titular de la Integradora Estatal de Servicios Turísticos en Chiapas dijo que un 12 por ciento de cámaras organizadas reportaron por lo menos un 12 por ciento de perdidas de empresas en el mes de mayo y se espera como cierre de junio por las tendencias entre un 16 y 18 por ciento, hablando del comercio formal, porque el irregular estaría en un 70 por ciento, derivado de la situación del Covid-19













La situación es difícil, es complicada, la perdida de empleos es fuerte y nos enfrentamos a destinos que van a resurgir muy agresivos en su oferta turística. Estamos hablando que esta cerrado prácticamente el centro de la ciudad, no hay ocupación hotelera, no hay ocupación en restaurantes, por consiguiente estamos hablando de una perdida importante, dijo.

















Consideró lamentable lo que se vive a nivel mundial, pero es más preocupante que no se tenga un plan, para ejecutar acciones y sobre llevar la crisis económica que ha dejado la contingencia del Coronavirus, además de medir o contra restar el número de contagios, ya que se ve a mucha gente en la calle.









“Es mucho dinero que ha dejado de ingresar si tomamos en cuenta que no hay eventos, congresos, convenciones, se pierde en ocupación aérea, en transporte terrestre, no hay visitas a centros turísticos, hay muchas empresas que prestan sus servicios y se han quedado sin trabajo ante la falta de visitantes”, añadió Corzo Macal.

También añadió que es de notarse la gente que circula en las calles y las canchas se encuentran activas con futbolistas, así mismo las reuniones familiares no cesan y lamenta que la gente no quiera entender, ya que esto pude provocar que el virus siga expandiéndose y no se pueda tener un control sanitario, en ese caso la economía será más difícil de ser reactivada.