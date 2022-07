Pantelhó en alerta, actos violentos predominan en el municipio

En el municipio indígena de Pantelhó siguen sin alcanzar la paz, los familiares de los 21 desaparecidos siguen exigiendo justicia pues dentro de una semana cumplirán un año desde que no se sabe nada de ellos, nadie sabe que pasó con ellos, desconocen si continúan con vida o no, por ello han exigido constantemente al Congreso de la Unión que realicen las acciones necesarias para su búsqueda y dar con ellos.

Los desaparecidos son: Filiberto Aguilar Ballinas, Delmar Gallegos Alfaro, Filiberto Orlanis Aguilar Hidalgo, Raúl Leovigildo Ramos Cancino, Mariano Gómez, Catarino Martínez Aparicio, Miguel Díaz Monterrosa, Jesús Idelfonso Aguilar Morales, Juan Sántiz Pérez, Julio Urbina Gutiérrez, Luis Aguilar Moreno, Juan Ruiz Hernández, Luis Ángel Santiago, Alejandro Díaz Hernández, Alonso Entzín Ruiz, Juan Sántiz López, Mariano Sántiz, Manuel Sántiz Cruz, Isidro Cruz Alcázar, Manuel Ruiz López y Felipe Gómez.





En entrevista telefónica, Concepción Ramos Cancino, familiar de tres de los desaparecidos, dijo que no tienen reportes de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, no han tenido audiencia desde antes del desafuero y aprehensión de Pedro Cortés López, ex presidente del Concejo Municipal de Pantelhó, el 21 de junio pasado.





Desde el 26 de julio del 2021 se encuentran desaparecidos 21 personas en Pantelhó / Familiares de los desaparecidos





Expuso que el ex presidente del Concejo Municipal de Pantelhó no ha aportado información sobre el paradero de los 21 desaparecidos, "los familiares no tenemos idea de los lugares a dónde pudieron haberlos trasladado, tampoco noticias si están con vida o no, sin embargo seguimos a la espera de que puedan haber muchos milagros para que podamos tener noticia de ellos y encontrarlos con vida".

Ramos Cancino compartió que las familias de los desaparecidos no han regresado a la cabecera municipal de Pantelhó desde los hechos violentos que causaron la desaparición forzada, "hemos perdido casa, tierras, cosechas, y otros bienes, no hemos podido asomar al municipio la situación es de inseguridad para las familias y no creemos poder volver, no hay condones para ello".

Las familias de los desaparecidos viven en San Cristóbal de Las Casas, dice que se cuidan y se protegen entre todas, hay personas adultas mayores que requieren mucho cuidado, se ocupan de ellas, y no hemos sido llamados por ninguna autoridad ministerial para aportarnos información sobre las investigaciones, añadió.





Familiares de los desaparecidos se han manifestado en distintos lugares en busca de conseguir justicia pero no han tenido éxito / Foto: Familiares de los desaparecidos





La descomposición del municipio de Pantelhó no es una situación reciente, comenzó hace algunos años, tras la destitución del presidente municipal constitucional, Santos López Hernández, en agosto del 2020, y la designación de Delia Janeth Velasco Flores, cómo presidenta municipal sustituta, se intensificó la inconformidad social, lo que derivó en la destitución de la alcaldesa y la designación de Pedro Cortés López, Concejo Municipal en agosto del 2021, que concluyó el trienio el 30 de septiembre de ese mismo año.

Luego de concluir el trienio, y tras las elecciones del 6 de junio del 2021, que ganó por el PRD, Raquel Trujillo, los grupos sociales intensificaron su inconformidad, llevó al desafuero del munícipe, y a la designación a finales del 2021, de un siguiente concejo municipal Encabezado por Pedro Cortés, en un segundo periodo que no tardó en el cargo y fue destituido el 21 de junio pasado y es nombrado un nuevo concejo municipal.

En el municipio prevalece el miedo y el dolor, luego del asesinato del catequista y presidente de las “Abejas de Acteal” en el 2020, Simón Pedro Pérez López, a pesar de la presencia de autoridades municipales, el grupo de autodefensa El Machete tambien tiene control del municipio, mientras que se demanda justicia por el crimen contra dirigente de Las Abejas, también se reclama la aparición con vida de los 21.