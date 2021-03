Pedirán al congreso grabar en letras de oro el nombre de Florinda Lazos León

San Cristóbal de Las Casas.- Berne Santiago Santiago, presidente de la Asociación Civil Por la Grandeza de San Cristóbal, Movimiento Alternativo, pedirá al Congreso del Estado sean colocadas letras de oro con el nombre de Florinda Lazos León, mujer chiapaneca distinguida, “quien participó activamente en la Revolución Mexicana” y es nacida en San Cristóbal.

“Es un icono en el feminismo, en la participación de la mujer hacia la votación, nació en 1898, sin embargo está olvidada, no hay un reconocimiento que debería de estar en las letras de cualquier material del congreso de Chiapas, a nivel nacional, fue un icono porque fue la primer diputada mujer en Chiapas. Imagínate si no regresamos a la cultura mexicana, a la cultura que nos ha llevado a las grandes transculturaciones, que Florinda se quede en el olvido, no debemos permitirlo”, dijo.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Entrevistado al finalizar una Tertulia dedicada a Florinda Lazos León, pidió a las mujeres de San Cristóbal, no confundir las acciones de protesta con vandalizar los monumentos de esta ciudad “porque esa otra cara de esta mujer no es la que queremos, la mujer tiene un papel preponderante en la unión de todo, en la unión de la política, intercultural, de cuestión religiosa, deben participar y que no dejen de manifestarse”

Señaló que ha pedido a las instituciones electorales que se diera prioridad a las “cuotas de género equitativos, pero los están bajando de números, para que quede un candidato hombre y otras mujeres, nosotros no queremos esa formación política”.

Siento un periodo electoral, pidió a las mujeres participar y no permitir que sean solo los hombres quienes impongan, “las mujeres con poco hacen mucho y eso queremos en la política, porque no poner mujeres preparadas a que nos gobiernen. Movimiento alternativo, una organización nacional está proponiendo una sub presidencia por ejemplo, es un cambio de sistema de organización política”.