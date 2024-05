Peregrinación en San Cristóbal ruegan por lluvia ante crisis ambiental

Ante el cambio climático que ha provocado calentamiento global en todo el mundo, así como en la región de San Cristóbal de las Casas, más de 100 feligreses de la parroquia del barrio de Guadalupe, llevaron a cabo una peregrinación para pedir perdón al todopoderoso por maltratar el mundo, la tierra, el medio ambiente y las aguas, porque actualmente San Cristóbal está sufriendo por escasez de agua, incendios entre otros problemas que tiene la ciudad.

Los más de 100 feligreses que participaron en la peregrinación partieron en la iglesia del barrio de Guadalupe, quienes recorrieron diferentes calles de la zona oriente de la ciudad hasta llegar al parque central y luego regresaron, y concluyeron con una misa en la iglesia de Guadalupe, portando pancartas con las siguientes leyendas: "Dios padre hoy llevamos nuestras plegarias para que nos bendigas con la lluvia".

Al respecto, el párroco de la iglesia de Guadalupe Marcelo Pérez Pérez en entrevista dijo que esta marcha tiene la finalidad de pedir perdón al Dios todopoderoso, por maltratar la tierra, el medio ambiente y las aguas, porque actualmente San Cristóbal está sufriendo del vital líquido, por lo que decidieron salir a peregrinar con algunas imágenes y así ocurrió esta tarde pidiendo agua al todopoderoso.

"Salimos a peregrinar con la finalidad de pedir perdón al Dios eterno, porque hemos maltratado la tierra, el medio ambiente, no hay lluvia, no hay agua en las casas, por eso salimos para pedir perdón, estamos muy preocupados porque no ha llovido, es lamentable esta situación, es el fruto de la irresponsabilidad de la humanidad, porque cada vez más estamos destruyendo la madre naturaleza, la madre tierra y por eso salimos a para pedir perdón a Dios, pero también suplicarle y llevar nuestras plegarias a Dios de la vida para que nos bendiga con la lluvia, pues tristemente no ha llovido nada en esta zona y es preocupante para toda la humanidad y San Cristóbal.

Finalmente, este recorrido concluyó en la iglesia de Guadalupe con una misa que fue encabezado por el mismo sacerdote Marcelo Pérez Pérez, invitando a los feligreses y a toda la población orar y pedir a Dios eterno para que mande agua en esta tierra, ya que actualmente la humanidad está sufriendo por escasez de agua, porque ha incrementado la temperatura en San Cristóbal.

