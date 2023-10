Persisten los conflictos políticos en Altamirano

Altamirano, Chiapas - La tensión política en el municipio de Altamirano persiste mientras continúan los bloqueos carreteros y las demandas de destitución del concejo municipal, acusado de ser parte de la confrontación que ha generado una ola de violencia generalizada, incluyendo la quema de casas y vehículos. Ya han transcurrido más de dos meses desde que las vialidades quedaron interrumpidas debido a este conflicto.

Simeón Sánchez Díaz, representante del barrio El Campo, compartió en una entrevista realizada en Tuxtla Gutiérrez que este martes tienen prevista una reunión con diversas autoridades. "Vamos avanzando poco a poco y esperamos lograr buenos acuerdos para la solución. Las autoridades se están comportando de buena manera, y creo que estamos avanzando", señaló.

Sin embargo, Sánchez Díaz también expresó su preocupación por la falta de propuestas y soluciones concretas por parte de las autoridades municipales. "No hay planteamiento hacia la solución por parte de las autoridades, no hay propuestas, no hay planteamientos de las instituciones hacia los habitantes de Altamirano", agregó.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La principal demanda de los manifestantes es la destitución del concejo municipal de Altamirano. Las comunidades han presentado esta solicitud al Congreso del Estado, y hasta el momento, se encuentra en proceso de evaluación. A medida que los bloqueos carreteros se prolongan, los ciudadanos muestran su agotamiento, pero reafirman su determinación de luchar por el bienestar del pueblo, sin importar cuánto tiempo sea necesario.

A pesar de los bloqueos, Sánchez Díaz señaló que se permite el paso de ambulancias y mercancías, y que el personal médico continúa trabajando en los hospitales locales, gracias a un acuerdo previamente alcanzado para no interferir con estos servicios esenciales.

El conflicto en Altamirano se originó durante la administración pasada, encabezada por Roberto Pinto Kanter, miembro del Partido Verde Ecologista de México, durante el período 2019-2021. La confrontación se intensificó cuando su esposa, Gabriela Roque Tipacamú, ganó las elecciones en 2021 y asumió el cargo el 1 de octubre de ese año, pero no pudo gobernar debido a las tensiones. Finalmente, renunció el 22 de octubre después de que su esposo, el ex presidente municipal Pinto Kanter, fuera detenido y privado de su libertad durante 21 días.

El 28 de octubre de 2021, la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado nombró al Concejo Municipal de Altamirano, que está programado para cumplir sus funciones constitucionales hasta el 30 de septiembre de 2024. El concejo está compuesto por María García López como presidenta concejal, Fernando Gabriel Montoya Oceguera como concejal síndico, Maira Teresa Pérez López como concejal regidora, Cristóbal Gómez Sántiz como concejal regidor y Óscar Gómez Velazco como concejal regidor.

A pesar de esta designación, la inconformidad generalizada en Altamirano persiste, y las comunidades siguen exigiendo la salida del concejo municipal. La destitución de este cuerpo de gobierno municipal es la principal y única demanda en las negociaciones con las instituciones públicas en la actualidad. La incertidumbre y la tensión política siguen siendo una realidad en Altamirano, mientras la comunidad busca una solución a sus problemas.