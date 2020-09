Piden libertad de Armando Hernández, miembro del FNLS

San Cristóbal de Las Casas.- Miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se manifestaron en la plaza Catedral de esta ciudad, para demandar la libertad de su compañero Armando Hernández Sánchez quien este 28 de septiembre cumple un año de permanecer detenido y encarcelado “por motivos políticos, injusticia objetivada por el gobierno chiapaneco como un acto de represión en contra de la organización independiente y detener la lucha por la exigencia de justicia y presentación con Vida de los detenidos desaparecidos”.

Tras una conferencia de prensa, Fabiola Gómez, una de las voceras del FNLS explicó que Armando Hernández, es culpado de robo de una camioneta de Valores, pero “no existen pruebas para decir que nuestro compañero estuvo en el incidente”, y a pesar de que existen mesas de diálogo, los que han participado no cuentan con las condiciones de tomar decisiones y no se han avanzado.

“Armando no es un delincuente, es un luchador social que es Víctima de la Violencia de Estado, fue encarcelado por su convicción de lucha, congruencia y práctica política en la defensa de los intereses populares; en esa misma condición se encuentran nuestros compañeros Javier González Díaz, Asunción Gómez Sánchez, Venturino Torres Escobar y Leobardo Reyes Mesa, así como Juan Díaz Montejo y Rosa del Carmen Hernández López integrantes del FDROC”, refirió.

Exigió la presentación con vida del joven Alejandro Tercero Meza de 16 años detenido desaparecido de manera forzada el 02 de julio en Nuevo Laredo Tamaulipas por elementos militares, así como el juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial de Damián Genovés Tercero de 18 años “este crimen coloca a la institución militar en este sexenio como los continuadores de la violencia, que no se distingue de las administraciones pasadas en el cometido de los crímenes de lesa humanidad y de Estado”.

Lamentaron que el mensaje que el Estado pretende dar al movimiento popular con las graves violaciones a los derechos humanos, es que puede castigar con la cárcel o con un crimen a los que protesten, se organice y luche por sus derechos.

“Nuevamente se esparce el miedo contra el pueblo organizado y no organizado a través de medidas pro fascista que desenmascara el rostro del “gobierno del cambio” como represor”, concluyó.





Frente al Congreso del Estado demandan libertad de preso en Chiapas

Frente al Congreso del Estado en Tuxtla Gutiérrez un grupo de hombres y mujeres demandan la libertad del campesino preso Armando Hernández Sánchez, al cumplirse un año de haber sido privado de su libertad, expuso Roberto Mendoza, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).





Al leer un manifiesto frente a los medios de comunicación, expuso que la detención de su compañero es un acto de injusticia, más bien con la intensión de detener la lucha de su organización que ha enarbolado la presentación con vida de los desaparecidos en México y en Chiapas.

En la entrada principal del recinto legislativo cerrado al publico por la pandemia del SARS Cov2 (Covid-19), donde colocaron mantas y lonas exigiendo justicia, comentó que Armando Hernández Sánchez es acusado de cometer un robo con violencia.

De acuerdo con el vocero, la Fiscalía General de Justicia no ha sido clara en el proceso penal que se sigue en contra del campesino, no considera justo que la causa sea la lucha por el socialismo, no figura como delitos y la exigencia es su libertad inmediata.

Más bien, en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo creemos que se busca castigar a quienes han sido críticos en contra de las instituciones públicas, no obstante, mantendremos la exigencia, tanto por parte de la organización, como la familia.

Dijo que Hernández Sánchez ha cumplido un año recluido en el penal El Amate en el municipio de Cintalapa, donde a su juicio, se han cometido irregularidades que constituyen violaciones a los derechos humanos.