Por fiestas decembrinas amplían días de visita en el Amate

Cintalapa.- Con el objeto de que las personas privadas de su libertad (PPL), en estas fechas de navidad y fin de año tengan un poco de más de tiempo de convivencia con sus familiares, se ampliaron los días de visita en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados CERSS #14 El Amate, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, perteneciente a este valle de Figueroa, situado sobre el tramo carretero Cintalapa-Las Cruces a la altura del kilómetro 62 de la vía libre federal México 190.

De acuerdo con los datos obtenidos, antes de la pandemia los días lunes y miércoles no eran días de visita, los jueves podrían ingresar solo familiares directos de los reclusos, ingresaban a las 9 de la mañana y salían a las 4 de la tarde.





Lee también: Exigen libertad de Marleni acusada por homicidio de un presunto feminicida





Cuando la pandemia se agudizó, restringieron las visitas casi en su totalidad, posteriormente se fueron aperturando cada 15 días, luego se fijaron los días viernes, sábado y domingo, y en estas fechas decembrinas, las visitas pueden recibirse cualquier día incluido los lunes y miércoles pero con el mismo horario.

A la entrada al penal existe un tablero con una serie de artículos comestibles que no puede ingresar, así como color de ropa, y que tipo de bolsas ocupar para no verse en la penosa necesidad de que el personal de guardia les diga que eso no puede pasar y les sea decomisado.

Las convivencias solo se realizan los días que reciben a sus familiares y amigos en visita, en el tiempo que les permiten poder estar con ellos, pero de ahí, no hay otro tipo de esparcimiento entre los internos, salvo la práctica de algún tipo de deporte en conjunto.

En este centro penitenciario no existen incentivos por buen comportamiento, salvo lo que realiza la mesa de conciliación de la SSyPC para ver el tema de las pre-liberaciones o liberaciones como tal.