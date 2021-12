Presidencia municipal de Altamirano luce en total abandono

Desde que fue vandalizado la presidencia municipal de Altamirano, el 15 de septiembre por un grupo de ejidatarios, el inmueble está en total abandono, con el cuento de que no hay recursos.

A más de 3 meses de estar en total abandono la presidencia municipal de Altamirano, las autoridades del Concejo Municipal han manifestado que no hay recursos para restaurar el inmueble, y es que ellos mismos junto con pobladores del ejido Altamirano vandalizaron la presidencia municipal.





Cabe recordar, que la noche del 15 de septiembre, en ese entonces presidente municipal Roberto Pinto Kanter, realizaba el grito de la independencia, el cual fue interrumpida por un grupo de presuntamente ejidatarios del mismo municipio, vandalizando el inmueble.

Luego de varios días de bloqueo, el congreso del estado nombró un concejo municipal, presuntamente este concejo ya tendría un proyecto para beneficiar a los pobladores de Altamirano.

Presidencia de Altamirano después de hechos vandálicos en el territorio/ Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Sin embargo, a más de 3 meses de haber sido vandalizado la presidencia municipal, está en total abandono, los integrantes del concejo han dicho que la presidencia municipal no se ha restaurado porque no hay recursos.

Mientras los miles de pobladores del municipio están exigiendo que sean atendidos sus demandas en la presidencia y no en el auditorio de basquetbol, porque está en pésimas condiciones, “Este concejo dijo que van a sacar adelante el municipio, y mira que está pasando, dicen que no hay dinero, eso no lo creemos".