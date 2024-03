Puerto Arista con poco registro de turistas durante Semana Santa

Los prestadores de servicios turísticos en Chiapas reportan una notable baja en la afluencia de visitantes durante la Semana Santa, a pesar de ser tradicionalmente uno de los destinos más visitados en la región.

Hasta las 13:00 horas, del día de ayer el poblado seguía sin energía eléctrica, lo que afectó aún más la situación para los comerciantes locales.

Según testimonios de restauranteros y lancheros, la baja afluencia se debe al temor de la población a transitar por las carreteras, exacerbado por el reciente ataque armado ocurrido el pasado 25 de marzo en la vía Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad y ha impactado negativamente en la afluencia turística.

Oscar Ocaña, prestador de servicio en Refugio del Sol, argumentó que este centro ecoturistico está Semana Santa no fue nada en comparación de la anterior pues bajo cerca de un 35%, mientras tanto solo este fin de semana fue que repuntó pero no aun así en un solo día no recuperan la economía que esperaban durante la Semana Santa.

"Llevo cerca de 4 años trabajando en Refugio del Sol, pero la afluencia turística se ha visto disminuida, pues esto no es nada de lo que se ha visto en años anteriores, seguimos invitando a que vengan y nos visiten", mencionó el trabajador del hotel.

Mientras tanto se espera que en los próximos días, con la implementación de estas medidas y la calma de la situación, la afluencia turística pueda recuperarse y los prestadores de servicios puedan tener una temporada exitosa.