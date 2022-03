Ráfagas de viento dejan sin techo a casa de abuelita en Cintalapa

La tarde de este jueves a la altura de la 7ª sur y carretera Sayula (lado poniente de la ciudad) una ráfaga muy fuerte de viento levantó parte del techo de una humilde casa, la afectada resultó ilesa.

Alrededor de las trece horas, vecinos de la dirección citada observaron que la casa de doña Magnolia se había dañado debido a la ráfaga de viento por lo que llamaron al 911 para que personal de protección civil llegara a brindarle el apoyo.





Alrededor de las trece horas, vecinos observaron que la casa de doña Magnolia se había dañado debido a la ráfaga de viento / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





Este medio de comunicación se trasladó al lugar para platicar con la afectada quien es una mujer de edad avanzada, que para poder moverse se apoya de una andadera. La afectada mencionó que vive sola y no tiene dinero para poder reparar los daños, le pidió a la población y a la autoridad municipal la ayuda necesaria.

Mencionar que minutos después de lo sucedido, personal de protección civil fueron instruidos a trasladarse a la dirección citada para ver en que poder ayudar a la ancianita.





Alrededor de las trece horas, vecinos observaron que la casa de doña Magnolia se había dañado debido a la ráfaga de viento / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





Los vecinos comentaban que unas personas de una iglesia cristiana llegaron también para auxiliar a la abuelita, porque ella decía que no solo quería las láminas, sino que se las colocaran muy bien, para que ya no sucediera lo mismo.

“Yo tengo miedo de que todo el techo se caiga estando yo adentro porque lo veo muy falso, la madera ya está muy podrida, yo no sé dónde pasar la noche porque no quiero quedarme acá, ojalá que me ayuden para que mi casa sea reparada” dijo la señora.





Alrededor de las trece horas, vecinos observaron que la casa de doña Magnolia se había dañado debido a la ráfaga de viento / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





Dijo además que su casa con el terremoto que pasó en el 2017 ocasionó que las paredes se agrietaran, la abuelita pidió apoyo al gobierno federal pero hasta este día no ha recibido ni un peso partido por la mitad.