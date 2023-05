Realizan encuentro de parteras en San Cristóbal de las Casas

En el marco del Día Mundial de las Parteras, el Movimiento de Parteras de Chiapas "Nich Ichim" organizó un conversatorio en San Cristóbal de las Casas, donde más de 30 parteras tradicionales procedentes de varios municipios de la entidad se reunieron para intercambiar experiencias y exponer sus ideas.

Durante el encuentro, las parteras compartieron sus vivencias en el cuidado de las mujeres embarazadas y destacaron la importancia de su labor, incluso en partos complicados. Sin embargo, también denunciaron la discriminación que sufren por parte de algunos médicos en los hospitales.

También puedes leer: ¡Las olvidan! Parteras laboran sin sueldo, apoyo y sufren discriminación

Juana Pérez, partera y enfermera originaria de la comunidad Las Ollas en San Juan Chamula, afirmó que ha sido testigo de la falta de respeto que enfrentan las parteras por parte de algunos médicos. En ocasiones, las pacientes son llevadas al hospital cuando se complica el embarazo, pero no son atendidas a tiempo, lo que ha llevado a la muerte de algunas mujeres y bebés.





En el marco del Día Mundial de las Parteras, llevaron a cabo un conversatorio en San Cristóbal de las Casas donde asistieron más de 30 parteras tradicionales pic.twitter.com/Su9Dgt0s4B — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 6, 2023





Pérez también señaló que muchas veces las parteras reciben como pago gallinas, maíz, tortillas, huevos o algún apoyo económico, ya que algunas de sus pacientes no cuentan con los recursos necesarios para pagar sus servicios. Sin embargo, a pesar de las dificultades, las parteras continúan brindando su ayuda desinteresada.

"Aparte de ser partera tengo la carrera de enfermería y aprendí de mi madre y de mi abuela desde los 16 años de edad y así fui aprendiendo, antes nos regalaban cualquier tipo de cosas como pago de nuestros servicios y en ocasiones nos pagaban con dinero y hasta ahorita hay personas que seguimos atendiendo pero no tienen recursos y no se le cobra nada y algunos nos regalan una cantidad de dinero porque eso nos sirve mucho para el traslado a ver nuestros pacientes, pero lo más raro de todo esto cuando se complica el embarazo se lleva a los hospitales la paciente pero ahí los médicos nos discriminan o simplemente la paciente no los atienden y esperan varias horas para que sean atendidas, a veces demasiado tarde y muere la mamá o el bebé" señaló Juana Pérez.





Este conversatorio fue organizado por el Movimiento de Parteras de Chiapas "Nich Ichim", (flor de maíz), durando algunas horas pic.twitter.com/Ax6HDDK8f3 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 6, 2023





En ese sentido, la partera hizo un llamado a la comunidad médica para que respete su trabajo y no las discrimine en los hospitales. Asimismo, puso a disposición un número telefónico para cualquier emergencia obstétrica: 9671297315.