¡Las olvidan! Parteras laboran sin sueldo, apoyo y sufren discriminación

En el marco del Día Mundial de la Partera, la mayoría de las mujeres que ejercen este oficio continúan siendo marginadas, señala la coordinadora de la Organización de Médicos Tradicionales de Chiapas (OMIECH), coincidiendo con ello la vocera del Movimiento de Parteras de Chiapas "Nich Ichim" (flor de maíz), cuyas colaboradoras están presentes en 35 municipios, ambas en San Cristóbal de las Casas; en contra parte a lo que señala el IMSS que indica que en Chiapas hasta 2022 eran seis mil 664 parteras

De acuerdo a nuestras entrevistadas aunque a algunas de ellas, a las que también llaman “comadronas” las han ido profesionalizando ante el boom o regreso a los partos normales; también el sistema de salud mexicano las ha relegado hasta casi desaparecerlas o limitarlas a tener presencia en zonas exclusivamente indígenas.

También puedes leer: Parteras exigen respeto a su labor ancestral

Es ahí en esos lugares recónditos en donde estas mujeres juegan un papel importante y sanador, pese a que solo algunas tengan algún sueldos por parte del gobierno federal y del estado, pero la gran mayoría no cuenta con apoyos, únicamente reciben recursos de alguna organización o a través de proyectos pero sobre todo provenientes desde otros países





En entrevista exclusiva con Micaela Icó Bautista, coordinadora de parteras de la Organización de Médicos Tradicionales de Chiapas (OMIECH), señala que muchas mujeres parteras son discriminadas y hasta maltratadas por la población, porque algunas no tienen estudios, únicamente sus ojos, su mente y las manos con las que traen a los niños al mundo.









Señala que la labor de las parteras tradicionales para apoyar la gestación durante su embarazo o cuando se da a luz es muy importante y en realidad no tiene preció o costo, pero sí aceptan cualquier tipo de regalo o apoyo que les otorguen los familiares de la parturienta; aunque reconoce que las ya profesionalizadas llegan a atender embarazos cobrando desde 5 mil a 15 mil pesos por parto.

Dijo que ellas (las tradicionales), no se dedican únicamente a dar masajes a las mujeres embarazadas, también les recetan remedios naturales a base de hierbas y no cobran un centavo a pesar de que no tienen apoyos.









"Yo me siento feliz apoyando a las mujeres embarazadas. Nosotras no cobramos para hacer el trabajo, pero sí la mujer, el esposo o los padres nos dan algún apoyo lo recibimos, ya sea dinero u otras cosas que nos regalan. Sí lo aceptamos pero no cobramos. Otras parteras te cobran hasta 5 a 15 mil pesos por parto y algunas tienen apoyo por parte del gobierno, pero nosotras es totalmente gratis y pedimos que nos tengan confianza”, indicó doña Micaela.

De forma seria pero amable la mujer dijo que “es importante aceptar que algunas mujeres o los bebés mueren o nacen muertos; pero no es culpa de nosotras, sino que algunos maridos les pegan a sus mujeres o las mujeres se ponen a beber alcohol con el marido o no se cuidan y cuando se acerca el parto tienen problemas, mueren sus bebés, no nacen o si nacen se mueren después".

Indicó que a ella nadie le enseñó a ser partera solo observaba a las que ya eran parteras y fue aprendiendo, por lo que desde los 12 años empezó a apoyar a las embarazadas.









Ella hasta este momento continúa realizando esta labor en beneficio a las mujeres de varias comunidades y aunque también algunas con recursos económicos que la buscan y son atendidas, pero ella no les cobra y únicamente dejan algún apoyo económico o víveres por lo que se siente muy bien apoyando a las mujeres pobres y a algunas mestizas.

"Las parteras que yo coordino están en sus casas, en sus comunidades y son los que atienden a las embarazadas y yo solamente las coordino. Nosotras también recetamos medicamentos naturales, usamos hierbas y no usamos medicina de patente les gusta nuestro trabajo, repito nosotras no cobramos porque muchas mujeres no tienen dinero", indicó.

Partería es un don: Lucía Méndez

En otro punto de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, integrantes del Movimiento de Parteras de Chiapas "Nich Ichim", (flor de maíz), dieron a conocer que en Chiapas existen aproximadamente 5 mil parteras y que en esta organización abarca a más de 35 municipios de la entidad.

Al respecto Lucía Méndez Alfaro, vocera del movimiento de parteras, indicó que la partería tradicional es un don y que se aprende de una partida tradicional, aparte de esto, como organización participan en cursos de capacitación para poder brindar una mejor atención a las mujeres.





Explicó que actualmente las parteras en la Casa Materna del Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, han tenido problemas para el desempeño de su trabajo ya que las enfermeras preguntan a las mujeres si quieren que los atienda la partera cuya labor no exige pago alguno, o que las vea el médico y la embarazada deciden por él galeno, lo que les impide realizar su labor.

Finalmente, dijo que para el próximo 5 de mayo se llevará a cabo un conversatorio con el tema “La partería tradicional y sus luchas”, con motivo del Día Internacional de la Partera, y se realizará en el Centro de Investigación Multidisciplinaria sobre Chiapas y Centroamérica (Cimsur-Unam) a las 11 de la mañana, en la calle María Adelina flores número 34 zona de San Cristóbal de las Casas.