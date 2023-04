Reducción de la vegetación urbana causará daño a la fauna

Tuxtla Gutiérrez.- La reducción de la vegetación urbana supone un riesgo no sólo para la fauna que coexiste e interactúa con ella en Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán, sino que se traduce en una alta posibilidad de encontrarse vulnerable ante plagas y enfermedades, una menor cobertura forestal implica una menor capacidad del territorio para proveer recursos y refugio suficiente para la fauna, así lo expone Porfirio Gómez Ojeda, miembro del Colectivo Menos Puentes más Ciudad; el derribo de 486 árboles en la vialidad de impacto constituye un ecocidio.

Antea la confirmación del gobierno del estado de que no se afectaría el Circuito Interior ni un solo árbol en estos tres parques, ni estaría en riesgo el Árbol Patrimonio de Tuxtla Gutiérrez, de guanacastle frente al Reloj Floral, expone que el derribo árboles sería catastrófico para el ecosistema urbano de la región y se estaría causando daño a la zona con los procesos constructivos del proyecto del Circuito Interior Chiapas de Corazón, el ruido podría ahuyentar a las aves.

El derribo árboles sería catastrófico para el ecosistema urbano de la región / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Las aves haces una especie de vuelo en circunferencia, entre parque y parque, al nivel del árbol, por lo tanto, la infraestructura estaría interfiriendo en el espacio del vuelo de las aves, pero la construcción de la infraestructura de concreto ahuyentará a algunas especies de aves, estos parques partes son un puente en la migración de las aves, una alteración del ecosistema en las vialidades Manuel Velasco Suárez, prolongación Caña Hueca, Reloj Floral y boulevard Los Laguitos, generará una intervención del espacio de vuelo de las aves por la altura del segundo piso.

Porfirio Ojeda pide valorar el valor ambiental, cultural, patrimonial, del recurso biológico, pues en este sitio se localizan 144 especies de aves, representando el 12.57 por ciento del el total de aves conocidas para México que suman 145 especies y el 20.89 por ciento del total de aves conocidas para Chiapas, esto es 689 especies.

En este sitio se localizan 144 especies de aves / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Falta un análisis de las inversiones que vendrían después de esta infraestructura, cuántas empresas se van a instalar, centros de distribución, fabricas, plantas, porque solo la construcción de la infraestructura bajará el valor de las propiedades en la zona, lo mejor sería las calles completas, que incluye carriles de vehículos a baja velocidad, ciclovía, infraestructura para peatón, carril confinado para transporte público, implica la modernización del transporte.

Las rutas ahora en las vialidades pelean el pasaje, corren a altas velocidades, poniendo en riesgo al usuario, no hay supervisión de la Secretaría de Movilidad y Transportes, a falta de monitoreo del transporte hay usuarios en las combis de pie, tiene que haber un reordenamiento del transporte, capacitación y formalización de los operadores del transporte que ahora tienen inseguridad laboral, tienen que estar adheridos a un sistema de seguridad, explica.

Hay comercios que no responden a una vocación turística, lo mismo con la zona del centro de la ciudad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El puente no va a generar desarrollo, habría que asegurar que en la zona la iniciativa privada vea incrementado sus ingresos, hay comercios que no responden a una vocación turística, lo mismo con la zona del centro de la ciudad, hay que descubrir su vocación para que el turista encuentra una oferta y eso depende del diseño urbano y la planificación urbana, no seguir en la anarquía.

No solo hacer banquetas nuevas, no solo hacer nuevas vialidades son proyectos no justificados, sino redensificar las zonas, Tuxtla Gutiérrez tiene un potencial de caminabilidad alto, pero no lo aprovechamos, es decir, ir caminando a los puntos donde se satisface la necesidad de la población, ahora la gente se está expulsando por un mal diseño y mala planeación del crecimiento de la ciudad, explicó.

Tuxtla Gutiérrez tiene un potencial de caminabilidad alto, pero no lo aprovechamos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Hay que esperar a ver qué pasa, si se hace o no la obra. Hay sus suspensiones definitiva al derribo de árboles y a la construcción del puente porque atenta contra el derecho a un medio ambiente digno, y eventualmente la petición es redirigir los recursos 2 mil 300 millones de pesos proyectos hacia un sistema de transporte y movilidad menos invasivo, más infraestructura de calles y banquetas a la ciudad, ciclovía, completar el libramiento sur que va al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo, Ocozocoautla y Coatzacoalcos".

