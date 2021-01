En Chiapas, maestros dicen que "no hay para cuándo" los vacunen

Maestros de Chiapas dieron a conocer que hasta el momento la Secretaría de Salud y de Educación no han informado sobre un plan para vacunar a los docentes contra el Covid-19, como en el estado de Campeche en donde el fin de semana empezaron a vacunarlos.

David Guzmán Salas, representante de la agrupación magisterial Bamos 40 de la CNTE-SNTE, indicó que la base trabajadores del magisterio chiapaneco no le han notificado una posible vacunación para romper las cadenas de contagio de coronavirus y puedan regresar a las aulas de manera presencial.





“En Chiapas hay una situación de incertidumbre por el tema de salud que actualmente viven todos los chiapanecos, pues aún no se ha dado una fecha para vacunar a los maestros para regresar a las aulas de manera presencial y de forma segura”, expresó.

Detalló, que en Chiapas son alrededor de 100 mil docentes del sistema federal y estatal que deben ser vacunados contra este virus que ha contagiado a más de siete mil 740 personas en todo el territorio chiapaneco.

“Yo creo que la vacunación debe ser para todos los que trabajamos dentro de sistema educativo chiapaneco y no solo para los maestros, pues también hay personal de intendencia, administrativos, supervisores y jefes de sector, porque de alguna u otra manera estamos en contacto con los menores y padres de familia”, externó.





*EN CHIAPAS YA HAY CLASES PARCIALES, EL REGRESO TOTAL SÓLO SE DARÁ CON EL ACUERDO DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA* https://t.co/Q7mgyFvOjI pic.twitter.com/zvQVwplHXx — EDUCACIÓN CHIAPAS (@Edu_Chis) January 8, 2021





Añadió “la postura definitiva de los maestros de Chiapas es no regresar a las aulas de manera presencial, esto, mientras no se garantice el cuidado de la salud, principalmente de los alumnos, padres de familia y maestros”. Aseguró, que la postura de los maestros de Chiapas es vacunarse en contra de esta enfermedad, ya que se trata de un tema de salud que no solo afecta a México.

“En el sistema educativo chiapaneco somos más de 25 mil maestros que estamos esperando que se nos indique cuando podremos ser vacunados en contra de esta enfermedad”, enfatizó. Finalmente, dijo que los docentes chiapanecos siguen realizando diferentes estrategias para hacer llegar la educación a cada uno de los alumnos y no se vea afectado su aprendizaje.





Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur