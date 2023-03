Cohesa, la comida típica en semana Santa

San Cristóbal De Las Casas.- Durante muchos años la Cohesa se viene consumiendo en las comunidades de municipios de la región altos, frontera y centro de Chiapas y se consume una vez al año principalmente en esta temporada de semana Santa, pero son escasas sus ventas en los mercados.

La Cohesa es un platillo típico por las celebraciones de inicio, durante y después de la cuaresma, muchos lo acostumbran comer los viernes o durante esta semana santa porque los católicos siguen con la tradición que los viernes no se puede consumir carne, únicamente se puede comer aves de corral, pescado y verduras.

Por ejemplo la Cohesa se cosecha cada año y especialmente en esta temporada, pero son traídos de comunidades y los venden en los mercados, a todos los que desean comprarlos se tendrán que madrugar porque este tipo de comida son escasas.

Es una raíz del Chayote y año tras año, hombres y mujeres las cosechan, con un machete, una pala escarban la tierra para poder extraer la Cohesa y con mucho cuidado de no lastimarlo, porque se deterioran o simplemente no jalarlo porque al consumirlo se le aparecen varios raíces y mucha gente ya no los come.

Ante esta temporada se consume más, el kilo está entre los 80 y 100 pesos, muchas personas señalan que está comida vale la pena comprarlo porque se cosecha los meses de febrero, marzo y hasta abril y para volverlo a cosechar o comer se tendrá que sembrar antes el chayote para que al año se pueda deleitar nuevamente.

