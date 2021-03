San Cristóbal festejará vía online su 493 aniversario

San Cristóbal de Las Casas.- Con canciones alusivas a la San Cristóbal de diferentes autores e intérpretes, y con motivo al 493 aniversario de este municipio, la Dirección de Cultura Municipal se transmitirá vía redes sociales videos informó José Luis Gómez Hernández, subdirector de Cultura Municipal.

"Por la pandemia no podemos hacer lo que siempre se acostumbra, pero cultural y artísticamente es una ciudad muy rica en cuanto a contenidos y nos hemos dado a la tarea de buscar a los compositores, músico e interpretes que de una u otra manera han tenido su corazón en San Cristóbal y le han compuesto una canción, desafortunadamente por el tiempo no pudimos convocar a todos, pero esperamos se sigan sumando porque los festejos no solo es el 31 de marzo", dijo.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Gómez Hernández dijo que el concierto se emitirá con videos que se compondrá por 12 canciones, con compositores como Mario Refugio Hernández García, Aurdi Urbina, César Díaz, Pompilio Ruiz, Efraín Bárcenas, Emilio Gómez, "y pudimos recuperar el audio del gran maestro Hugo Enoch Gordillo Guillén con la canción Ciudades, se va estrenar mañana, y lo del maestro Enoch va ser un estreno en la plataforma de la Dirección de Cultura".

Señaló que son varios los eventos que se van a transmitir en vivo, "en algunos de los casos de las canciones hay muchos datos que no conocemos, si por ahí un familiar del compositor o intérprete saben algo, esperamos que nos ayuden con eso, nos hace falta información".

Por último, dijo que han sido una dirección abierta y todo aquel que quiera compartir su material u obra que tenga que ver con las artes, este es un espacio abierto para todos, "contamos con un equipo muy trabajador, muy comprometido".