Se amenazan entre empresarios hoteleros en SCLC

San Cristóbal de Las Casas.- El grupo empresarial VECIVA denunció a representantes de propietario de un hotel por haberles incumplido un contrato de arrendamiento, además de ser difamados por supuestos nexos al crimen organizado y han recibido amenazas de muerte.

Al respecto, el abogado de los afectados, Carlos Hugo Tondopó Hernández, dijo que sus clientes tienen un contrato de arrendamiento de un hotel con vigencia de 2018 a 2023, todo debidamente notariado, sin embargo les han impedido el acceso al inmueble y los dueños mandaron a suspender los servicios de luz y agua, "también tenemos constancia notarial de cuando les cerraron la puerta y en este momento los señores ya no tienen posesión del inmueble".





Abogado de los afectados, Carlos Hugo Tondopó Hernández./Foto: Óscar Gómez | el Heraldo de Chiapas





"El hotel se llama Provincia, pero acá el tema es que los señores han recibido amenazas de muerte que han recibido los socios de la empresa y sus esposas, los socios son el señor Josué "N", Genaro "N" y sus esposas, las señoras Laura "N" y Monserrat "N", ha habido una campaña de desprestigio contra los arrendatarios diciendo que son secuestradores, diciendo que son de una organización delictiva, lo cual no es cierto ellos son empresarios, legalmente constituidos, y no es el único hotel que tienen en arrendamiento en diversos lugares, pero es el único hotel con el que tienen problemas".





"Les tocó pasar la pandemia, lo cual fue difícil para los empresarios porque no había trabajo y así llegaron a un acuerdo de pago reducido, se depositaron los pagos ante el Juzgado, porque ya no querían recibirlos, y el incremento vino paulatinamente, y el reducir la renta cuando existe un contrato es legal, es un acuerdo de voluntades".

Asimismo, reiteró que los señores a través de mensaje han recibido amenazas, lo cual ya fue denunciado a la Fiscalía, además de llevar el caso a los tribunales por el despojo del inmueble, ya que existe un contrato de arrendamiento, "ese es un tema de naturaleza civil y también hay asuntos de naturaleza penal, por la amenazas que están sufriendo, "incluso los señores están considerando irse de la ciudad".

"Tienen temor de que los vayan a matar, incluso en los mensajes involucran a Narciso "N", supuesto líder de los motonetos y no sabemos si el señor tenga algo que ver o no, pero lo están aventando como que él les va hacer un daño, los va secuestrar y los va llevar para que los quemen, no sabemos si el señor Narciso tenga algo que ver, pero están usando su nombre para intimidar, hay un mensaje que le llegó a la señora con una amenaza", concluyó.