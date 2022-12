Se desborda Comar en Tapachula, la fila llega hasta el Batallón

Cientos de migrantes de diferentes nacionalidades saturaron las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a dos semanas de que termine el año 2022, año en ya se perdido más de 100 mil solicitudes en territorio nacional.

Los extranjeros, en la mayoría de nacionalidad haitiana pasaron la noche afuera de las oficinas de la Comar, ubicadas en el mercado de “Los Laureles 2”, para que fueren atendidos por la autoridad mexicana

Los extrajeras están pidiendo les asignen una CURP a todos los solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria que se encuentren en territorio nacional, para que no sea asegurado por el Instituto Nacional de Migración.





Local Alerta el IGM por incremento de flujo migratorio





Alexander Charles, de Haití, mencionó para Diario del Sur, que llegó a la ciudad el pasado fin de semana y este día acudió con grupo de 10 haitianos a esas oficinas, para empezar el tramite de la CURP y posteriormente seguir el procesos de la solicitud.

“Nosotros vamos espera el protocolo para poder avanzar a otra parte de México y poder encontrar un trabajo estable en el país, porque en Tapachula es muy complicado por la gran cantidad de personas que llegan a la ciudad”, expresó

Mencionó que hay muchas personas haitianos en camino que están avanzando desde Panamá, Chile o Brasil y que llegarán a la ciudad con la intención de llegar a los Estados Unidos o Canadá en busca de una menor calidad de vida.

Paola Contreras, venezolana, le pidió a las autoridades representantes de la Comar que agilicen la atención de las persona que llegan a estas oficinas ya que son cientos de migrantes que llegan por trámite a esas oficinas.

“Mira la fila de es de casi 500 metros y somos más de mil personas que estamos esperando que nos atiendan y no hay nadie o ya empiezan a trabajar muy tarde, por lo cual, muchas personas no pueden obtener el documento para estar tranquilos y no los detenga migración”, abundó.









Indicó que muchas personas están llegando a Tapachula procedentes de Centroamérica, Sudamérica y Asia en busca de un documento para estar de manera legal en territorio para poder continuar su camino.

“La mayoría de los migrantes no queremos quedarnos en México, el objetivo es llegar a los Estado Unidos con nuestras familias, porque en este país no hay cabida para muchas personas que llegan a esta ciudad”, finalizó.