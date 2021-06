Se olvidan de medidas contra Covid-19 en mercados públicos de Tapachula

A pesar de que las autoridades de salud han advertido de un repunte de casos positivos de Covid-19 luego de las campañas electorales, en los mercados públicos, tanto comerciantes y usuarios se han olvidado de los protocolos sanitarios. Tan solo en los últimos 5 días, las autoridades han reportado más de 30 casos positivos de Covid-19 en la Tapachula, además de que las hospitalizaciones también se han incrementado.

Los mercados públicos son considerados como lugares de alto riesgo de contagios ante la aglomeración que se registra en los pasillos comerciales, sin embargo, la población que acude a estos lugares se han olvidado de la pandemia y de las muertes generadas por este virus letal. Y es que a casi 15 meses de que inició la pandemia, más de 60 comerciales de los diversos mercados públicos de Tapachula perdieron la vida por no atender las medidas preventivas por el Coronavirus.





En un recorrido realizado por los centros de abasto se pudo constatar que tanto comerciantes como usuarios que acuden diariamente a realizar sus compras no usan cubrebocas, tampoco en los locales se distribuye gel antibacterial, mucho menos se respeta la sana distancia.

Karla Hernández, comerciante del mercado Sebastián Escobar, afirmó que desafortunadamente sus compañeros y clientes se han olvidado de la pandemia del Covid-19, y han relajado las medidas preventivas aún cuando siguen presentándose contagios en la ciudad. Atribuyó este relajamiento de los protocolos sanitarios al avance de la vacunación entre la población, asimismo a que el Estado desde hace meses se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico, lo cual representa un grave riesgo.









"Realmente hemos bajado la guardia y nos hemos olvidado de las medidas preventivas, ya que muchos compañeros y clientes ingresan a las naves comerciales sin cubrebocas y no se respeta la sana distancia", abundó. Incluso en la entrada de los mercados se instaló un espacio para el lavado de manos, el cual nunca fue usado por las personas que llegan a realizar sus compras y ahora ya no funciona, además el tinaco no cuenta con agua.

De acuerdo a las autoridades, apesar de que adultos mayores y docentes han sido inmunizados contra el Covid-19, no debe desatender las medidas preventivas como lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas, utilizar gel antibacterial, cuidar más a personas con morbilidades, porque el riesgo de contagiarse sigue estando latente.