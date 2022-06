Sectores sociales: delincuencia se robó tranquilidad de familias en Chiapas

Las expresiones de violencia ya ocupan gran parte de la geografía nacional, y Chiapas se acaba de incorporar a esta situación de criminalidad, porque el escenario que se vive de asesinatos, balaceras, feminicidios, cobro de piso y asaltos, han robado la tranquilidad de las familias, incluso en lugares que son emblemáticos para el estado como San Cristóbal de las Casas

En entrevista, el exsecretario de gobierno en Chiapas, Óscar Alvarado Cook, indicó que el panorama de inseguridad es a nivel nacional, y la procuración de justicia es cada vez más devaluada, ya que la fiscalía se ha quedado con el discurso de formar carpetas de investigación, como para darse por enterados, pero en sí no hay justicia ni investigación.





Indicó que en el caso de la desaparición de los jóvenes oriundos del municipio de Huehuetán, donde llevan casi un mes de este suceso, aún no hay respuesta de la fiscalía del estado, a pesar de que las familias y habitantes de ese municipio, han orquestado protestas, marchas y bloqueos carreteros, hasta hoy no se sabe siquiera qué línea de investigación están siguiendo.

Alvarado Cook, afirmó que es un derecho constitucional de las personas pedir justicia ante los hechos criminales, pero tal parece que, en el Estado, no pasa nada, no hay una vocería que indique qué es lo que están haciendo para recobrar la tranquilidad de los chiapanecos, sólo se sabe que hay una mesa de seguridad, pero no hay resultados.





Las expresiones de violencia ya ocupan gran parte de la geografía nacional, y Chiapas se acaba de incorporar a esta situación de criminalidad, afirma Alvarado Cook. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Lamentó que Chiapas, después de haber sido uno de los estados más tranquilos del país, hoy la gente vive con el “Jesús en la boca”, ya que no sabe qué hacer ante una amenaza tan grande como la delincuencia organizada, además tienen miedo hasta de hablar de lo que acontece por el temor a represalias.









Por su parte, el coordinador de la coalición obrera campesina estudiantil del Soconusco, Francisco Aranda Tinajero, sostuvo que, no se ve una estrategia efectiva contra la espiral de criminalidad que daña la paz pública del estado más pobre del país, y más aún es preocupante la apatía del gobierno, quien no se pronuncia al respecto.

El líder social, enlistó diversos delitos que sufren los chiapanecos diariamente, algunos de ellos comenzaron durante esta administración con mayor frecuencia, como los asaltos en carretera, robos a mano armada en comercios y transeúntes, cobro de piso, feminicidios, asesinatos a cualquier hora del día, entre otros.

Mencionó que, desafortunadamente, la ciudadanía en general es vulnerable a cualquier tipo de delitos porque los delincuentes actúan en total impunidad, y más aún cuando tienen en su poder armas de fuego que la ciudadanía difícilmente podría contra atacar o se defendería.

