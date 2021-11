Sin atención familias desplazadas de Ocosingo

San Cristóbal de Las Casas.- Representantes de 28 familias que fueron desplazadas del ejido El Nacimiento, municipio de Ocosingo, por el grupo paramilitar Los Petules que con esas armas pretende desalojar a integrantes del FNLS que se encuentran en El Carrizal, dieron a conocer que aún no han sido atendidos.

Cuestionados al respecto, Melecio López Gómez narró que se encuentran viviendo en las orillas de la ciudad de Ocosingo, de una forma inhumana, ya que se salieron de sus comunidad sin nada, ya que fueron amenazados de muerte, por no estar en acuerdo al uso de 20 millones de pesos ganados con un cachito de la rifa del Avión Presidencial, para la compra de armas.

“Hasta ahorita no hay ninguna respuesta, están sufriendo los niños, estamos en Ocosingo, no hay albergues donde refugiarnos, hasta el momento nos siguen amenazando, nos están buscando y por eso estamos en las orillas , tenemos un contacto en la comunidad y nos dicen que nos están buscando, no podemos hacer nada hasta el momento”, refirió.





Recordó que el dinero ganado era destinado para obras, pero Los Petules querían comprar armas y al no estar de acuerdo nos sacaron de la comunidad, por lo que piden la intervención de las autoridades.

“Estamos viviendo en diferentes lugares, ya tiene conocimiento el Ministerio Público, la Secretaría de Gobierno, pero nosotros estamos desplazados, por lo que pedimos los desarmen, nosotros hemos sufrido agresiones, nos sacaron a disparos y nos amenazaron de muerte”, abundó.

Las familias desplazadas señalan a los Petules como los responsables de desalojarlos / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Asimismo, señalan como líderes de Los Petules a Pedro y Jacinto López Sántiz, Alfonso Sántiz Gómez, Agustín Sántiz López, “ellos son Los Petules, no hemos hecho nada por el momento, pero estamos planeando acciones".

“Tememos por nuestras vidas, tenemos amenazas de muerte y se quedaron con todas nuestras pertenencias, el ganado que teníamos ya lo están vendiendo en las carnicerías, por eso urge que las autoridades los desarmen, además que ninguna policía nos está cuidando”, concluyó.