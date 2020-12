Ssa y Migración revisan minuciosamente a pasajeros por pandemia

OCOZOCOAUTLA. - Autoridades de diferentes corporaciones respaldados por la Secretaría de Salud realizaron un recorrido para exhortar a la ciudadanía a hacer uso del cubre bocas, esto con el fin de que se evite cualquier rebrote de covid en el municipio.

En esta acción participaron elementos de la policía municipal, protección civil, funcionarios del sector salud, agentes estatales y policías de tránsito, quienes se entrevistaron con los ciudadanos que caminaban en la zona centro de la ciudad para invitarlos a que hagan uso de las medidas preventivas.

Asimismo detuvieron a unidades de transporte público para verificar que tanto pasajeros como conductores portaran el cubre bocas, dándose tiempo para hacer las recomendaciones necesarias e informando que es fundamental que en esta época se haga caso a las recomendaciones.

Fueron claros en señalar que no se le permitirá el acceso hacia la zona del mercado a toda aquella persona que no porte el cubre bocas, afirmando que los responsables de las vallas serán aún más estrictos todo por el bien de la ciudadanía, y aquella persona que no obedezca o intente agredir a los trabajadores, será remitido ante las autoridades correspondientes.





Foto: Omar Ruíz | El Heraldo de Chiapas





Además pudieron dialogar con comerciantes para exigirles que no permitan el acceso a sus comercios a aquellas personas que no tengan el cubre bocas, al tiempo de recordarles a los locatarios que es importante que sigan las medidas pues podrían caer en sanciones por parte de salubridad.

Finalmente convocaron a la población a no aglomerarse por las compras, medir la sana distancia y que en caso de cualquier síntoma de enfermedades respiratorias acudan a un centro médico.