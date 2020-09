Subsecretario de Planeación Educativa reconoce que existen regiones sin acceso a internet

El subsecretario de Planeación Educativa de la secretaría de Educación, Ismael de León Roblero, reconoció que en muchas regiones del estado no existe acceso al internet para cumplir con la impartición de la educación virtual, o televisión o la señal de radio, sin embargo, sostiene que no es impedimento para no cumplir con la impartición de la enseñanza.

Dijo que lo que sí existe es la entrega y la pasión por servir por parte de los trabajadores de la educación, en donde no hay internet hay televisión o radio, las guías de estudio o libros de texto, los docentes están innovando estrategias en esta nueva realidad que nos impone la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19).

Se trata de una excelente experiencia la que se está viviendo en los 124 municipios de Chiapas, la responsabilidad es compartida, ningún padre de familia puede argumentar que sus hijos no aprenderán porque él debe ser el primer interesado, la conformación de la personalidad del educando no es nada más del conocimiento, es también la convivencia, su contexto en el que se vive, lo es también el aseso personal, añadió.





un elevado porcentaje de los maestros son gente responsable, gente identificada con los propósitos de superación de la sociedad, vaya para ellos una felicitaciónIsmael de León Roblero, subsecretario de Planeación Educativa de la secretaría de Educación





Abundó que se trata de una tarea difícil atender a un millón 396 mil alumnos en el nivel básico pero no es insuperable, los padres de familia deben estar pendiente de que sus hijos cumplan con las indicaciones que reciben a través de los diversos medios, nos hacía falta tener esta vivencia para comprender la labor de la escuela, la labor de los trabajadores de la educación.

“Desde hace muchos años yo he recorrido el estado, yo he paseado todo Chiapas y los ámbitos marginados y no hay pretextos para no salir adelante”, insistió De León Roblero, quien labora en el sector educativo de Chiapas desde hace muchos años, incluso ya fue secretario de Educación.

A todos los interesados en participar en el Proceso de Cambio de Centro de Trabajo en Educación Básica, para el ciclo escolar 2020-2021, se le da a conocer la siguiente información: pic.twitter.com/JOZwhb8qOH — EDUCACIÓN CHIAPAS (@Edu_Chis) September 4, 2020

Existe una gran cantidad de propuestas para la enseñanza de los compañeros maestros, afirma que profesor, son los que hacen llamativos los métodos de enseñanza y aprendizaje, es muy elevado el número de profesores que está participando en este proceso de la Escuela en Casa para la transformación de la sociedad a través de los que se educan de manera integral.

Aquí, puntualizó, tenemos que responder como lo hizo Finlandia, que superó su condición de pobreza a través de la educación para ubicarse en uno de los primeros lugares de progreso en Europa, tenemos que mejorar nuestro sistema educativo fortaleciendo los métodos no desde los escritorios, sino desde las escuelas.