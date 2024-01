Agencias turísticas suspenden visitas a la Selva Lacandona por hechos violentos

Local Lista de Precios del Gas LP en Chiapas, del 21-27 Enero 2024

Ante hechos violentos registrados en los Altos de Chiapas la empresa mexicana ATC Touroperadores (Anfitriones Turísticos de Chiapas), con presencia en San Cristóbal de las Casas, Comitán de Dominguez y otros municipios, anunció la reprogramación de sus visitas a la región Lacandona por enfrentamientos y hechos violentos recientes entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CDS).

De acuerdo a los touroperadores locales, los grupos armadas controlan accesos a comunidades aledañas a zonas arqueológicas, ríos y lagunas en la región de Ocosingo, por lo que algunos exigen cuotas, sólo les permiten acceder en horarios específicos e incluso les imponen vigilantes de compañía a quienes deben pagar, para ingresar en las áreas turísticas.

Por la anterior los touroperadores han decidio únicamente visitar Palenque y no adentrarse a zonas de la Lacandona como la Laguna de Nahá o zonas arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán, debido principalmente a la presencia de hombres armados en tramos del trayecto, para no arriesgar al turismo y a quienes los trasladan.

Las Pirámides de palenque son parte de la atracción al turismo / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Municipios ¿Conoces la "Lavada de Manteles" tradición de Berriozábal?

Indicaron que en su afán de que el turismo no se aleje, en principio buscaron transitar por otras rutas alternas con la finalidad que los turistas no percibieran los bloqueos o a la gente armada y que cuando se topan con gente local u originaria cubierta del rostro y son detenidos, siempre han buscado negociar para que les permitan el paso sin riesgos. “Pero cuando el vehículo con turistas llega a un punto donde hay un enfrentamiento a balazos, te das cuenta que nativos lacandones y choles tienen fuerza ofensiva para enfrentar al Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, entonces no vale la pena arriesgar la vida de los turistas”, explican.

Finalmente anunciaron que junto a agencias turísticas procedentes de Francia, Inglaterra y Bélgica y otros lugares de la República Mexicana que representan, han decidido no seguir llevando turistas a toda la zona Lacandona y acordamos reprogramar para este año, las rutas que hasta ahora visitaban en esa región.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️