Suspensión temporal de clases en Berriozábal genera desinformación

Berriozábal.- Varias instituciones de educación de esta localidad decidieron suspender las labores académicas tras la notificación que recibieran por parte de la supervisoría escolar de la región, esto a raíz de un mensaje que circuló en redes sociales sobre la seguridad que se vive en esta localidad.

Es preciso mencionar que desde la noche del pasado domingo comenzó a circular en redes de que las autoridades municipales habían determinado que no se realizaran las clases este lunes, por lo que la mayoría de las escuelas decidieron no abrir sus puertas, en espera de que se les garantice que no haya problemas para poder reiniciar con las labores.

Apenas dos escuelas si tuvieron clases, como fueron la preparatoria y la telesecundaria, mientras que el nivel básico como primarias y preescolares decidieron no tener actividades en este lunes.

Por esta situación, las autoridades municipales emitieron un comunicado en espera de que la población no caiga en pánico, además de reiterar que es importante que la ciudadanía no tome como cierto mensaje que surgen en redes sociales y que terminan creando un clima de desinformación.

En primera instancia, el ayuntamiento expuso que es necesario “no dejarse llevar por ningún motivo de falsos comunicados. Lo anterior obedece, a que circuló “un falso comunicado” sobre la suspensión de clases de todos los niveles educativos de Berriozábal”, detallaron.

En este sentido, agregaron que “por este medio, dejamos en claro, que nuestra institución, no tiene facultad alguna para declarar la suspensión, ante ello, seguiremos pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por la atención y prevención, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz”.

Finalmente manifestaron que “como primera autoridad de Berriozábal, llamamos a todos a la serenidad, a la tranquilidad, a retomar nuestras actividades paso a paso.

Es el momento de estar unidos, ser fuertes en lo colectivo y evitar que el miedo se imponga”, concluyeron.

Se espera que este martes se reactiven las actividades de manera normal en las diversas instituciones de educación, pues otros sectores como el de transporte y el de comercios ha continuado con sus labores de forma cotidiana.

