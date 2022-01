Tapachultecos recurren a casas de empeño para superar cuesta de enero

El número de personas que llegan empañar alguna prenda de valor para enfrentar la cuesta de enero en las distintas casas de empeño que existen en Tapachula incrementa hasta en un 50 por ciento, indicó, Jennifer Ruiz López, gerente de la casa de empeño “Prestamil”.

Mencionó que las casas de empeño se convierten en la principales oferta, para que los ciudadanos que gastan todo su dinero en las fiesta de Navidad y de Año Nuevo obtengan recursos para enfrentar el mes más complicado para todos los chiapanecos, así como mexicanos.





“El incremento que hemos tenido es demasiado alto en los primero días de enero y con el paso del tiempo seguirá incrementando, máxime, si se determina el regreso a clases de manera presencial en la ciudad”, expresó. Externó que esperan que el incremento que alcancen sea del 50 por ciento a mediados de este mes, ya que en los primero tres días se ha visto el incremento en un 15 por ciento y puede alcanzar mucho más.

Detalló que las pobladores llegan de los municipios de Cacahoatán, Mazatán, Huehuetán, Huixtla, Unión Juárez, así como de las colonias de: Santa Clara, Laureles 2, Indicó y Emilio Zapata, entre otras colonias del lote de la ciudad. Los artículos que más empeñan los ciudadanos de la región del Soconusco son joyas, celulares y electrodomésticos, esto, para solventar los pagos que les quedaron pendientes por hacer el año pasado.

Casas de empeños la principal la principal opción para obtener recursos/ Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“El monto común que buscan los ciudadanos para enfrentar la cuesta de enero son entre los tres a cuatro mil pesos, pero ha habido ocasiones que hemos dado hasta 50 mil pesos, pues tenemos los intereses más vamos del mercado” manifestó.

Añadió que sus boletas salen para cuatro semana y que si los pignorantes pagan antes de que venda ese plazo no se les cobra los intereses, pues saben que la economía no está bien desde hace dos años que apareció el Covid-19. “Lo que no aceptamos son productos personales como bolsas de mujeres, zapatos y los artículos de cocina usados por la presencia del coronavirus, para cuidar la salud de los ciudadanos”, puntualizó.