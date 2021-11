Transportistas piden a la SMyT continuar operativos contra Uber

Transportistas concesionarios pidieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), continúen con los operativos contra unidades que prestan el servicio público con plataformas digitales de manera irregular en Tapachula.

Y es que tras la detención de un Uber en Tapachula, el transporte concesionado y en particular los de la modalidad tradicional de taxis en Tapachula expresaron su reconocimiento a la Secretaría de Movilidad y Transportes de Chiapas para mantener condiciones que eviten competencia desleal de unidades irregulares con placas particulares que pretenden dar el servicio público





El secretario general del sitio Cristóbal Colón, Abenamar Rosales Gordillo, expresó el reconocimiento porque se mantiene la ley, se protege al usuario a ser expuesto a riesgos innecesarios por un servicio de desconocidos / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





El secretario general del sitio Cristóbal Colón, Abenamar Rosales Gordillo, expresó el reconocimiento porque se mantiene la ley, se protege al usuario a ser expuesto a riesgos innecesarios por un servicio de desconocidos que entre otras cosas no cuentan con los seguros del pasajero y aunque son unidades de reciente modelo no pasan las revisiones y los conductores no tienen la capacitación adecuada y en algunos casos los usuarios pudieran ser víctimas de actos delictivos.

Reiteró que los taxistas no están en contra de la modernidad, las plataformas digitales y el buen servicio, siempre y cuando se realice con unidades concesionadas, de acuerdo a las leyes vigentes en Chiapas.

Expuso que el sitio Cristóbal Colón está adherida al Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal Costa, Sierra y Frontera y que en días pasados se reunieron con el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinoza García, con el que trataron distintos temas relacionados al sector entre estos los de las plataformas digitales, el reordenamiento y concesionamiento.





En ese sentido, dijo que en torno al concesionamiento la postura de los transportistas es que se realice de forma transparente y previo a un estudio de factibilidad para que no se sature a la ciudad y evitar situaciones que afecten la economía del sector.

"La postura de los transportistas concesionados del frente es trabajar bajo la normatividad que rige la ley de transporte y dar la atención de calidad a los usuarios, quienes son la parte más importante de este eslabón", sostuvo.