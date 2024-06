Una persona adulta mayor trasladan grave de Tila a San Cristobal: Susana Sánchez

Familiares de desplazados por la violencia en el municipio de Tila reportaron esta tarde que trasladan a una persona del sexo masculino adulto mayor en estado de gravedad por proyectiles de armas de fuego hacia San Cristóbal de las Casas, su Estados de salud es delicado, aunque existen otros lesionados por armas de fuego derivado de los enfrentamientos por la disputa del control del territorio, informó Susana Sánchez Martínez.

Esta tarde familiares se han reunido con la mesa directiva del Congreso del Estado para solicitarle su ayuda para garantizar la seguridad en el municipio de Tila, aunque la mañana de este viernes comenzó el éxito hacia la localidad Petalcingo en ese mismo municipio de Tila y hacia la cabecera municipal de Yajalón donde la demanda es seguridad, protección y alimentación.

Personas de la localidad que se han ido desplazando por la violencia presente en Tila / Foto: Cortesía familiares

En conferencia de prensa en la entrada principal del Congreso del Estado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, dijo que el compromiso de la mesa directiva que encabeza la diputada del Partido del Trabajo, Sonia Catalina Álvarez, es gestionar ante las instancias de gobierno la atención de la seguridad y protección que se demanda para los habitantes de Tila.

Queremos seguridad para los habitantes que se han quedado en la cabecera municipal, han salido muchas personas, no sabemos cuántas, pero hay muchas más, no temenos el número de personas que han salido, ni del número de personas que no han podido salir de la cabecera municipal, los familiares de Tila que vivimos en Tuxtla Gutiérrez exigimos seguridad para toda la población, alimentación, protección civil, porque no sabemos en qué condiciones están llegando.

Policiaca Tragedia en Tila: Hombre asesinado en un acto violento

Lee más: Hombre sufre quemaduras graves tras ser atacado con fuego Tila, Chiapas

Lo prioritario es que salgan las familias, hay presencia de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y bde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hay gente en el plantel del Colegio de Bachilleres de Chiapas de la cabecera municipal de Tila esperando salir, los que salieron a Petalcingo y a Yajalón se encuentran en la Unidad Deportiva de ambos lugares, comentó Susana Sánchez Martínez.

Dijo que seguirán rondando la cara por la vida y la seguridad de los habitantes de Tila, lo primero es que estén a salvo, sus padres ya salieron de la cabecera municipal de Tila, Francisca Martínez y Arturo Sánchez, se encuentran junto con otras personas en la cabecera municipal de Yajalón.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️