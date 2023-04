El día del niño no es igual para todos, conoce la historia de Armando y José

Mary, mujer indígena de Oxchuc tiene cinco hijos. Nos cuenta acerca de los gustos y anhelos de sus hijos para este 30 de abril, Armando es el más grande mejor conocido como “Pacquiao” le ayuda con la venta de dulces y lustra zapatos, mientras que José otro de los hijos de Mary se turna con Armando para lustrar calzado en el parque central, de los 5 ellos son los que la ayudan, mientras que los otros 3 aún son pequeños.

Armando, un niño de 10 años conocido como Pacquiao en el parque central de la avenida central de la ciudad, en este Día del Niño para Armando la mayor ilusión es tener un juguete que sea control remoto, ya que nunca ha tenido la oportunidad de tener uno en sus manos. A pesar de su corta edad, “Pacquiao” es un niño con grandes deseos y sueños, su objetivo a corto plazo es recibir ropa y zapatos, preferiblemente chanclas.

Para ellos no todos los días son iguales, no saben lo que es tener un Día del Niño / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Junto con su madre, “Pacquiao”, se ubica en un costado de una vendedora de periódicos, donde venden dulces para poder sobrevivir. Aunque puede ser desconfiado al principio, “Pacquiao” es un niño cariñoso que siempre está dispuesto a ayudar.

A pesar de las dificultades a las que se enfrenta “Pacquiao”, este niño demuestra una gran determinación y una admirable ética de trabajo para apoyar a su familia.

Todos los días los puedes encontrar en el “gusano” del parque central frente al congreso del estado / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

José otro de los hijos de Mary también anhela un carrito a control remoto, nos cuenta que le gusta mucho y lo quiere para jugar en las calles del parque central de Tuxtla Gutiérrez. A pesar de su corta edad tiene muchos sueños pero el mayor de todos es ayudar a su mamá para que juntos salgan adelante.

La única educación que reciben es de la mamá; entre risas y corriendo por todo el parque disfrutan ellos de la vida / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Para ellos no todos los días son iguales, no saben lo que es tener un Día del Niño, viven de lo que las personas puedan donarles y de la venta diaria que no es suficiente para el sustento de los 6.

Todos los días los puedes encontrar en el “gusano” del parque central frente al congreso del estado, la única educación que reciben es de la mamá; entre risas y corriendo por todo el parque disfrutan ellos de la vida, y su bebida preferida es el pozol, que con esfuerzo Mary comprar para darles un gusto.

