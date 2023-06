No todos quieren celebrar el Día del Padre, Chiapas supera metas de vasectomías

En lo que va del año, Chiapas ha logrado superar la meta establecida de vasectomías realizadas como método permanente de regulación de la fecundidad. Según el secretario de Salud en la entidad, Dr. Pepe Cruz, se han llevado a cabo más de 450 procedimientos en toda la región, posicionando con éxito este método anticonceptivo.

La dependencia de Salud ha implementado campañas de vasectomía sin bisturí de forma regular en los 10 distritos de salud. Actualmente, el estado cuenta con ocho vasectomizadores capacitados y tres más en proceso de formación.

El éxito del programa se hizo evidente el año pasado, cuando Chiapas superó la meta establecida al realizar 1,175 vasectomías, superando las 1,046 planeadas. Para este año, la meta se ha establecido en 1,098 vasectomías, y se espera rebasarla nuevamente con el apoyo de los 10 distritos de salud.

El Dr. Cruz enfatiza que la vasectomía es una opción ideal para aquellos hombres que no desean tener más hijos. Es un procedimiento que no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual y no representa riesgos para la salud.

Durante el mes de junio, los distritos de salud de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores y Tapachula están llevando a cabo vasectomías como parte de este programa. La iniciativa busca ofrecer a los hombres una opción segura y permanente para el control de su fertilidad.

La vasectomía se ha convertido en una alternativa confiable y exitosa en Chiapas, brindando a los hombres la oportunidad de participar activamente en la planificación familiar y contribuir al bienestar de sus familias