Víctima del lunes negro en San Cristóbal pide apoyo al Gobierno Local

A 15 días de que se registró el enfrentamiento en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, donde perdieron la vida a tres personas del sexo masculino, además se registraron quemas de casas y motocicletas, ahora sale una presunta víctima que sufrió daños en su domicilio y solicita el apoyo de las autoridades porque presuntamente el daño total del daño que sufrió en su domicilio es de 350,000 pesos.

Lo anterior, en un escrito solicitó al gobierno local de San Cristóbal de Las Casas, donde narró todos los hechos señalando que los daños fueron la quema de su casa, camas, colchones, cobertores, ropas, baños, lavabos y muchas más, en total de los daños es de aproximadamente 350,000 pesos y pide a la autoridad su apoyo.

El total de los daños es de aproximadamente 350,000 pesos y pide a la autoridad su apoyo / Foto: Cortesía

"Solicito su apoyo, ya que durante el disturbio que se registró el pasado lunes 17 de abril en la zona norte de San Cristóbal fui víctima de las personas que quemaron casas y pido su apoyo de ustedes como autoridades, ya que soy una mujer de escasos recursos y no tengo dónde vivir, por lo que pido encarecidamente el apoyo económico", señaló Pascuala López López.

Mientras Karen Ballinas presidente de la comisión de seguridad en San Cristóbal dijo que hasta el momento no hay condiciones para visitar casa por casa en la zona de conflicto, además el ministerio público no ha levantado el peritaje correspondiente, porque en la zona no han permitido los mismos propietarios de las casas revisar los daños, a pesar de que existe la presencia del ejército en la zona norte de San Cristóbal pero en los domicilios no hay acceso hasta este momento.

La ciudadanía comenta que sí fue vandalizado su casa es porque tiene que ver algo sobre el disturbio que se registró / Foto: Cortesía

Mientras tanto, la ciudadanía comenta que sí fue vandalizado su casa es porque tiene que ver algo sobre el disturbio que se registró el pasado lunes 17 en la zona norte de San Cristóbal, ahora pretende recuperar económicamente, mucha gente conoce a Pascuala y no están de acuerdo que apoyen, porque la señora podría estar involucrada sobre los disturbios que se registró en la zona.

Finalmente, serán las autoridades que determinarán su caso a Pascuala porque se tendrán que investigar a fondo si merece el apoyo que está solicitando, porque es una cantidad grande y que se formará una comisión para verificar los daños, pero hasta el momento no hay condiciones de ingresar en los domicilios.

