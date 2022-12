Niluyarilo y mazorca tradicional flor en la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo

En los ecosistemas de Chiapas se reducen la flor conocida como “niluyarilo” y “mazorca”, que se utilizan en las fiestas tradicionales, principalmente en la Fiesta Grande de Enero de Chiapa de Corzo, para la celebración del “Niño Florero”, ya se extinguieron en las selvas del municipio indígena de Zinacantán en los Altos, lamentablemente se seguirá extrayendo, difícilmente habrá una regeneración en los sitios donde ya se ha extinguido.

Chiapa de Corzo es el municipio que más extrae la flor de niluyarilu para las tradiciones del niño florero, está asociado a la navidad, sin duda que ya se están organizando los cortadores de la flor para introducirse en los campos de la región Altos, nos hace falta tener mayor conciencia, mayor cultura ambiental y considerar que estas plantas en el ecosistema les ha llevado muchísimos años en crecer y florecer, sustentó Oscar Farrera Sarmiento, curador general de flora del Jardín Botánico de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural.

Año con año jóvenes y adultos del municipio de Chiapa de Corzo caminan en los cerros buscando la flor de color rojo, visitan comunidades de la región Altos e Chiapas, el 21 de diciembre es la topada de la flor, contingentes van a recibir a los que traen la carga en la espalda, con la flor se instala un altar en la iglesia de Santo Domingo para el niño florero en la colonial ciudad.









Una recomendación a los responsables de la extracciones de la flor de niluyarilo para la Fiesta Grande de Enero de Chiapa de Corzo en honor al "Niño Florero" / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Es importante tomar medidas de extracción, hacerlo de una forma limitada el aprovechamiento para que persista la flor de niluyarilo, de lo contrario si no limitamos la extracción va a llegar el momento en que vamos a acabar con el recurso natural, se extrae año con año por las fiestas de enero en el municipio de Chiapa de Corzo.

No sabemos de la densidad de población, no he tenido la oportunidad de ver las condiciones en que se encuentran los ecosistemas de Chiapas, hay que tomar en cuenta la experiencia del cerro de la mazorca en Zinacantán donde se colectaban por muchos años estas flores, y actualmente ya no existe en ese territorio, explica el biólogo.

Una recomendación a los responsables de la extracciones de la flor de niluyarilo para la Fiesta Grande de Enero de Chiapa de Corzo -dice- es que se haga con mucha conciencia, con mayores medidas de seguridad, extraer lo mínimo necesario y que el número de personas que participan en estas festividades también sean de una forma más limitada para que la tradición persista.





Cada que se extrae la flor de niluyarilo la planta es cortada por completo y se espera que germine y se desarrolle / Foto: Secretaría de Turismo Chiapas





Cada que se extrae la flor de niluyarilo la planta es cortada por completo y se espera que germine y se desarrolle pero puede tardar dependiendo el sitio, de las condiciones y de las especies, pueden florecer a los cinco años, a los 25 años, depende de la cantidad de lluvias y de niebla es como esta especie crece, la población de este vegetal se está reduciendo.

Explicó que en los espacios en los que ya hubo la flor cuesta una regeneración natural, la vía para la recuperación de la especie donde ya había en años pasados es introduciendo nuevos ejemplares, hay que proteger la especie y fomentarla llevando plantas madres para que se puedan reforestar y generar los sitios aunque lleva muchos años, dependerá de la especie, del sitio y de la cantidad de lluvias o nieblas, se permite su uso solo que hay que ponderar la forma más restringida.

Lo importante es que el pueblo lo conozca y ayude a la conservación mediante el uso responsable y sustentable de los recursos naturales, se trata de que lo conozcan los hijos, nietos y bisnietos, se puede sumarse con un orden en la conservación y restauración de los ecosistemas, hay preocupación por los grandes niveles de extracciones, parea ello hay que recurrir a las Unidades de Manejo de Vida Silvestre, dijo.





Tiene que haber un uso sustentable, en el caso de la flor de niluyarilu no es una especie en riesgo, no está amenazada, la que se encuentra en estatus de protección o en la categoría de amenazada es la que se llama mazorca que sus poblaciones son muy reducidas y se encuentra en protección con la Norma Oficial Mexicana NOM 059 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los localizamos en las selvas nubladas o bosques mesófilos de montaña, en las regiones Altos, Sierra y Norte, no hay estudios o diagnósticos para saber la densidad de las poblaciones de la flor de niluyarilo, falta mucho que estudiar, de la flor conocida como mazorca sus poblaciones son muy reducidas, el desafío es conservar los bosques mesófilos de montaña que son como esponjas que captan el agua de la niebla y son los que abastecen a los manantiales.

Las epífitas como las bromelias, las orquídeas, los musgos, los helechos y las palmas cumplen con esta función, si las quitamos esta vegetación la función de captación de agua ya no se da y va a repercutir seriamente en nuestros manantiales, lo que necesitamos es conservar estos ecosistemas.

Estas plantaciones que son usadas en tradiciones y eso en parte es también importante, es identidad de nuestros pueblos, sin flor no hay tradiciones, por ello tenemos que conservar las especies para que las tradiciones existan, en Chiapa de Corzo persistirán las tradiciones y por lo mismo deben emplearse métodos responsables para la identificación, corta y extracción de flores de niluyarilu, apuntó.