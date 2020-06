No se dejen engañar, el Coronavirus existe y es letal, afirma paciente

Tengo una alegría que contar, después de permanecer grave en la Clínica de Atención a Enfermedades Respiratorias Covid-19 de Villaflores, he superado la enfermedad, agradezco su entrega y dedicación del personal médico y valoro su disposición para la atención de los pacientes, nada se paga con los cuidados para recuperar la vida, expuso el paciente 2606 tras superar la enfermedad.

Salió en silla de ruedas de la unidad médica apoyado por personal médico que portaba su equipo de protección, llegó a la campana de la vida, se puso de pie y la tocó varias veces en señal de triunfo luego de haber superado la letalidad del Covid-19.





Lee también: Amenazan a fumigadores en colonias de San Fernando





Dijo que es otra persona posterior a la enfermedad, cuenta que jamás se imaginó que sería uno de los chiapanecos infectados por la pandemia, confiesa que al principio se preocupó, sintió miedo pero confío en que alguien lo tenía que ayudar y solamente tenían que ser expertos para disminuir el riesgo y el peligro para si familia.





En sus breves palabras fue contundente, pidió a los chiapanecos no confiarse y acudir de inmediato al médico por dolor de cabeza, fiebre y tos seca, la enfermedad es real, y fue más enérgico en su recomendación, hay que creer en la letalidad de la enfermedad, "no es cierto que aquí en la Clínica Covid-19 matan de regalado, no es cierto, por favor vengan a atenderse, vengan a checarse, no se dejen agonizar, si todo se deja hasta el último momento para lo que no se desea, se muere uno".





Desde su silla de ruedas con una playera de color azul y cubrebocas, hizo un llamado a tomar conciencia sobre la realidad de este virus porque es muy malo y pone en peligro a la humanidad, no hay que confiarse, reiteró.





Local Por el bien de los trabajadores piden destitución del secretario de salud de Chiapas: María de Jesús





Expuso que en esa unidad medica existe personal médico muy capaz, desde cubanos, mexicanos, americanos, italianos y chiapanecos, que proporcionan un servicio excelente que yo no lo había visto, hay que creer y confiar, es posible salir adelante si nos atendemos a tiempo.

Al ser entregado a sus familiares, quienes lo recibieron con abrazos, recibió el aplauso del personal médico, le desearon suerte y mucho éxito, fue posible retornar con los suyos tras nueve días hospitalizado en condición grave.





/JO