Normalistas de la Mactumatzá se manifiestan en Tuxtla Gutiérrez

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá realizan una manifestación en el libramiento norte poniente y boulevard Vicente Fox, se han ubicado en la obra de construcción del paso a desnivel y exigen a la Secretaría de Educación diálogo con capacidad resolutiva.

Mientras la institución educativa los acusó de no asistir a una mesa de trabajo la semana pasada, los normalistas respondieron que no hubo comunicación con ello, cómo lo difundió en un comunicado la dependencia estatal.

"Nos hemos visto en la necesidad de hacer valer el respeto a una educación digna para el estado chiapaneco, por el cual el día 18 de octubre del año en curso comenzamos a realizar actividades de manera pacífica informando a la sociedad de los problemas que atravesamos".





Estudiantes de la Mactumactzá realizan una manifestación en el libramiento norte poniente y boulevard Vicente Fox / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"También realizamos volanteos con la finalidad de informar de manera correcta a la sociedad en general y a las comunidades aledañas de la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo principal exigencia la transparencia y legalidad en el proceso de admisión a plazas del año 2022 - 2023".

En un comunicado, indican que han transcurrido muchos días en los que hemos buscado mesas resolutivas, pero el gobierno del estado no ha aportado respuesta alguna, no pedimos lo que no es justo, ni violamos las leyes y el USICAMM, Unidad para el Sistema de la Carrera para las Maestras y los Maestros de Chiapas, solamente se han visto en la negatividad de resolver nuestras demandas.









"El día 3 de noviembre la Secretaría de Educación circuló un comunicado en el que mencionaba la apertura de una mesa de trabajo acordándolo con nuestra base estudiantil, lo que es totalmente falso; cómo estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá en ningún momento se nos ha abierto mesas de carácter resolutivas, es por ello que se pide ser escuchados y darle solución a una problemática educativa".