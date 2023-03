Estudiantes de la Normal Superior marchan en Tuxtla Gutiérrez

Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Chiapas marcharon la tarde de este martes en Tuxtla Gutiérrez por el boulevard Belisario Domínguez y avenida central para llegar al Zócalo de la capital, la mayoría con el rostro cubierto, el contingente seguido por autobuses.

Desde una de las autobuses un joven con un megáfono pidió a un comunicador no tomar fotografías, y no obstante que se identificó, insistió que debía respetar los derechos de los estudiantes que no deseaban ser captados a través de imágenes y vídeos.

Algunos negocios de la avenida central bajaron sus cortinas antes del paso de los estudiantes, la subieron cuando ya ha Ian avanzado hacia la plaza central, mientras la unidad de Tránsito y Vialidad Municipal de la capital número 21316 seguía detrás el paso de los manifestantes.





Estudiantes de la Escuela Normal Superior de Chiapas marcharon la tarde de este martes en Tuxtla Gutiérrez por el boulevard Belisario Domínguez y avenida central pic.twitter.com/Rd3COWiu5I — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 7, 2023





Un grupo de jóvenes siempre con el rostro cubierto resguardaban al contingente, el cruce de calles, no permitieron que se incorporen a las filas de estudiantes personas ajenas a la Escuela Normal Superior de Chiapas, no se identificaron docentes, entre los participantes.









Las y los jóvenes no dieron acceso para entrevistas con representantes de los medios de comunicación, mientras que los elementos de seguridad municipal confirman que efectivamente se trata de jóvenes que pertenecen a la Escuela Normal Superior de Chiapas, una institución ubicada en la colonia Albania Alta dedicada a la formación de docentes.