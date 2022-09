Normalistas toman las instalaciones de la Secretaría de Educación Estatal

Tuxtla Gutiérrez. Cientos de estudiantes pertenecientes a la escuela normal del estado se manifestaron y tomaron la tarde de este lunes las oficinas de la Secretaria de Educación estatal, ubicada sobre la Calzada de la colonia Maya Burocrática.

Los jóvenes se apostaron frente a la puerta principal, con gritos de protesta señalaban "Alerta, alerta ,alerta la lucha estudiantil por América Latina", " normal superior presente" , "las normales unidades jamás serán vencidas" , " es cierto nos golpearon pero no nos derrotaron", " no que no, no que sí, ya volvimos a salir", entre otras.

Ante la presencia de los normalistas el personal trabajador y administrativo de la secretaria fueron desalojados de manera inmediata ante la amenaza de dejarlos encerrados por tiempo indefinido o por daños a las instalaciones.





Entre las peticiones, está el que dos de sus compañeros sean reincorporados





En voz de una alumna, dijo que se solicita de manera inmediata que dos de sus compañeros sea reincorporados uno de tercer semestre y otro de séptimo, ya que éstos presuntamente fueron expulsados por participar en movilizaciones en la defensa de sus derechos.

"Nos amenazan con darnos de baja, no nos han dado de alta en la plataforma para darnos beca, en una reunión amenazaron a nuestros padres padres para que dejemos de movilizarnos, pedimos un alto al hostigamiento, de lo contrario seguirán manifestándose, añadió otra denunciante.