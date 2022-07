Ordenan aprensión contra Marcelo Pérez, párroco de San Cristóbal

Luego de que él párroco Marcelo Pérez Pérez se enterara que la Fiscalía solicitara girar una orden de aprehensión en su contra, le envió un mensaje al Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, quien fue Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, en el mensaje le informó que la fiscalía ha pedido al juzgado que gire una orden de aprehensión en su contra por acompañar a los 21 desaparecidos en el municipio de Pantelhó.

“Cardenal, quiero compartirle que por acompañar al pueblo de Pantelhó, los familiares de los detenidos del 26 de julio 2021, me han imputado como responsable, la fiscalía le ha pedido al juzgado que gire orden de aprehensión en contra de 4 personas: Marcelo Pérez Pérez, Pedro Cortez López, Diego Mendoza Cruz, y Antonio Jiménez Cortez, Pedro y Diego ya están en el Amate, no se sabe si el juez concedió la petición de la fiscalía”.





El párroco del barrio de Guadalupe en San Cristóbal, en su mensaje dirigido al Cardenal Felipe, narra que su corazón está muy en paz, asegura que no ha hecho nada mal, al contrario, entró en Pantelhó para decirle al pueblo que son hijos de Dios y que no caigan en la misma violencia, “escucharon mis palabras gracias a Dios y se detuvo las detenciones y las quemas de casa, la detención de Pedro Cortez y de Diego es injusta, los machetes han hecho lo que no debieron de hacer”.





El párroco dijo estar en paz pues asegura que no participó en actos ilícitos / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





“He puesto mi plena confianza en Jesús, estoy tranquilo, sigo con mis actividades normales y si llegase a concretar la detención, lo viviré desde el espíritu del Evangelio, el obispo de la diócesis de San Cristóbal Rodrigo Aguilar Martínez lo sabe todo, platicamos los que somos servidores diocesanos, el Frayba está muy al pendiente del caso”, señaló en su mensaje.

Marcelo Pérez Pérez, dijo que su familia está muy tranquila, a pesar de que se ha viralizado en los medios, “mi familia ha tomado esta situación desde la fe, reflexiono y me conforta mucho sobre las bienaventuranzas”.

Finalmente, decenas de organizaciones, feligreses del estado de Chiapas, así como organizaciones de Guatemala, se han solidarizado con el párroco, brindando todo el apoyo desde sus parroquias, “Estamos contigo hermano, no estas solo, estaremos pendiente de todo lo que vaya a ocurrir”.