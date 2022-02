Paridad de género debe ser garantía en elecciones extraordinarias: IEPC

Los 14 partidos políticos que participan en el proceso electoral local extraordinario en Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, deberán cumplir con la paridad de género en la postulación de candidaturas para las elecciones del 3 de abril, estableció la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Durante una sesión pública virtual presidida por la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, se estableció que tanto en coaliciones o sin estas todos deberán cumplir con lo establecido en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, quien no atienda estas disposiciones no obtendrá el registro por pare del Órgano Público Local Electoral.





Lee más: Sin candidaturas independientes en elecciones en seis municipios





En presencia de la consejera María Magdalena Vila Domínguez y consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez, se informó que se cumplirá a cabalidad con la disposición electoral local para el registro de candidatas y candidatos para la elección de 6 presidencias municipales, seis sindicaturas, 24 regidurías propietarias, 18 regidurías suplentes y 15 regidurías de representación proporcional para un total de 69 cargos de elección.

Sánchez Domínguez explicó que se han definido criterios específicos para el cumplimiento de las acciones afirmativas a favor de las mujeres que aspiran a contender a un puesto de elecciones en esos seis municipios, los supuestos que no estaban regulados son básicamente a los casos en donde los partidos políticos no postularon candidatos en Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras por no haberse realizado elecciones ordinarias el 6 de junio del 2021.





Se han definido criterios específicos para el cumplimiento de las acciones afirmativas a favor de las mujeres / Foto: IEPC





Al no haber nulidad de elecciones en esos territorios, por mandato jurisdiccional podrán participar el PRD, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México, Nueva Alianza Chiapas y Partido Popular Chiapaneco que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación y que habían perdido acreditación ante el IEPC.

Todos los partidos tendrán que postular el mismo genero en los tres municipios donde sí hubo elecciones, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa y en los tres donde no se realizaron habrá que cumplir con la paridad de género, sin duda tendrá que haber más mujeres que varones, los registros de candidaturas comunes y convenios de coalición deberán concluirse este 10 de febrero.

Finalmente, los días del 10 al 14 de febrero serán las actividades de precampañas, el 20 de febrero la aprobación de los convenios de coalición y candidaturas comunes y los registros de candidaturas para las elecciones extraordinarias será el 3 y 4 de marzo y el periodo de campaña será del 21 al 30 de marzo.