¡No Soportó! Patricia Armendariz estalla contra representantes lacandones

La diputada del partido Morena, Patricia Armendáriz, ha generado polémica y se encuentra en el ojo del huracán después de que se filtró una grabación en la que se le escucha estallar contra representantes lacandones.

El audio, que ha sido difundido en redes sociales y medios de comunicación, revela un tenso momento en el que la diputada Armendáriz muestra una actitud agresiva y ofensiva hacia los representantes lacandones, una comunidad indígena del sureste de México.

En la grabación, se puede escuchar a la diputada Armendáriz expresando su frustración y exigiendo la presentación de programas de desarrollo por parte de los representantes lacandones. En un tono condescendiente y ofensivo, la diputada advierte que los representantes lacandones ya no seguirán "mamando" del gobierno, utilizando un lenguaje despectivo.

Te puede interesar: Conoce a Alberto López, diseñador Tzotzil que ha triunfado internacionalmente

“Ya no van a seguir mamando del gobierno, no les van a dar nada o me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro, ya no quiero saber nada de ustedes. La próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo y ya ni vengan”, dijo en tono altisonante la diputada.

La filtración de esta grabación ha generado una fuerte controversia, con críticas hacia la diputada Armendáriz por su comportamiento inapropiado y su falta de respeto hacia la comunidad indígena. Varios líderes políticos y activistas han condenado sus acciones, calificándolas de discriminatorias y ofensivas.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️