Patricia Armendáriz sale a explicar lo sucedido tras explotar contra líderes lacandones

Luego de que se filtrara un video en redes sociales en donde la diputada del partido Morena explotara contra líderes lacandones, salió a hacer declaraciones y explicar lo sucedido.

Ante esto grabo un video y lo publico en su cuenta oficial de twitter, aseguró que se salió de sus cabales, esto luego de que le explicara a los líderes lacandones. La diputada morenista mencionó que ella se encuentra gestionando un recurso económico para zonas marginadas de Chiapas, dentro de este recurso una parte de esto es para un proyecto que está realizando para proteger a la Selva Lacandona con centros ecoturísticos alrededor de la Selva, esto para que ellos puedan ver qué pueden obtener más recursos cuidando la selva que cortándola.

“El caso de los lacandones era la tercera sesión que teníamos en las Guacamayas, en donde ellos me dijeron que no querían el recurso para un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel y ese fue el resultado de la tercera sesión en donde yo me salí de mis casillas”, dijo la empresaria.

Ante esto asegura que reaccionó así porque principalmente en su asociación se dedica a la conservación de la Selva Lacandona y ellos le reclamaron por qué no les da dinero, asimismo asegura que de su propio bolsillo ha sacado dinero para apoyarlos, pero no les ha sido suficiente.

Asimismo dijo que ya ha trabajado con otras comunidades con quienes no ha tenido ningún problema y han presentado sus proyectos de ecoturismo.

Ante esto pidió disculpas, afirmando que no fue la manera de haberles hablado; “es un problema persona que tengo, soy de mecha corta, obviamente ya les pedí disculpas, ahí está el material escrito y efectivamente les explique que les había dado ayuda para proteger el polígono de la Selva”, finalizó Patricia Armendáriz.