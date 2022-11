Payaso "Chipotín": 20 años haciendo labor altruista en hospital pediátrico de Tuxtla

El payaso "Chipotín" Armando Ozuna Bermúdez, inició este martes frente al Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, la colecta de suéteres, chamarras, bufandas, cobertores, guantes, gorros y todo lo que la población guste donar para su entrega a familiares de infantes internados en esa unidad médica ubicada en el boulevard Juan Pablo II en el oriente de la capital.

Cumple 20 años haciendo está labora de colecta y entrega de ayuda humanitaria para hacer frente a las bajas temperaturas, en este mes cumple cinco años como asociación civil constituida, y recibe la suma de esfuerzos de la sociedad para poder atender a quienes más lo necesitan, mientras se lleva a cabo la entrevista sigue recibiendo donaciones.

Dijo que a pesar de la crisis económica de las familias de Tuxtla Gutiérrez, recibe donación ya sea ropa, o alimentos, unas 20 personas le ayuda a la distribución de desayunos y luego a la entrada de la ropa a los familiares de los niños y niñas que se encuentran recibiendo atención médica.

"Nos hemos encontrado gente muy buena, donan ropa y alimentos, personas que hacen las cosas de corazón, sé que estamos viviendo una situación muy difícil pero a pesar de eso existen personas que se dan el tiempo para hacer sus donaciones", mencionó.





No solo vienen a entregar la ropa, o alimentos, si no que se dan el tiempo para servir para las personas más vulnerables, no solo atiende a personas de fuera del Hospital de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez, también afuera del Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas.

Entrega además de ropa, de 100 a 120 desayunos cada martes, un promedio de 480 personas al mes en promedio, a parte se entrega pañales a las personas que lo necesitan, es un gran apoyo lo sé que realiza, la obra dijo, fue inculcada por sus padres y frente al hospital porque aquí está la mayor necesidad de la población.