Piden la devolución de sus predios presuntos dueños de la colonia La Fortuna

Tuxtla Gutiérrez. Un centenar de personas quienes se identificaron como legítimos dueños de varios predios de la colonia La Fortuna exigieron en una rueda en la explanada del Parque central la devolución de sus lotes.

"Nosotros venimos hoy a exigir que se les regresen los predios de donde fueron desalojados, este predio que tiene como área 15 hectáreas, fueron desalojados en septiembre del 2020, con violencia y con presión del gobierno" dijo Verónica Maza Santos representante de los presuntos afectados.





Los denunciantes denunciaron presunto tráfico de influencias en la Fiscalía General del Estado, personal de municipio y de la Secretaría de gobierno, quienes fabricaron documentos para beneficiarse y arrebatarles las tierras.

También queremos que se investigue a los funcionarios para la reparación del daño, este terreno fue donado a las personas el 1997, por Tomas Vázquez Símuta, desde ese tiempo ellos lo habitaron, son más de 300 familias, en complicidad con el ex Fiscal general del estado Jorge Luis Llaven Abarca y el ex delegado de gobierno Serafín Culebro falsificaron la documentación para apoderarse por medio de la fuerza pública los lotes, queremos una amplia y castigo para los responsables, mencionó Maza Santos.





Los denunciantes denunciaron presunto tráfico de influencias en la Fiscalía General del Estado, personal de municipio y de la Secretaría de gobierno / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Aunque en el operativo policíaco hubieron 17 detenidos , éstos salieron porque no había pruebas de delitos para su detención, sino hay pruebas que están ocupando terrenos que no les correspondía, por qué fueron liberados y no les han devuelto su propiedad, asimismo tenemos conocimiento que esos lotes han sido revendidos en múltiples ocasiones por el gobierno municipal, por lo que no vamos a descansar hasta que se haga justicia, concluyó la asesora legal.