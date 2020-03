Piden reubicación desplazados de la colonia Santa Catarina

San Cristóbal de Las Casas.- Desplazados de la Colonia (no regular) Santa Catarina hoy La Libertad, terrenos que fueran espacios del Instituto Nacional Indigenista(INI) desde el 10 de agosto de 2015, marcharon por las calles de San Cristóbal, para pedir a las autoridades de gobierno los apoyen con el retorno de más de 145 personas, y si no pudiera que sean reubicados.

“Estamos desalojados desde agosto del 2015, sino hubiera la posibilidad del retorno que nos den otra opción, estamos abiertos al dialogo, a que nos diga para que se calme esta situación para evitar nos pase algo, porque Domingo López Díaz, Juan Pérez Jiménez y otras personas que están dirigiendo la colonia Libertad como le llaman ahora, nos siguen amenazando, hostigando, hace unos días detuvieron a nuestro compañero Juan Hernández López”, dijo Lucio Mariano Jiménez Velasco, coordinador estatal de la Organización Indígena de Chiapas (OICH) miembros del Frente Campesinos Popular de Chiapas.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Lamentó que Juan Hernández aparte de ser desplazado, ahora esta encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social Para Sentenciados (CERSS) numero 5, acusado al igual que otro de nuestro compañero Juan López Collazo, “es el mismo expediente, lo están manejando en la fiscalía con dinero, pedimos la liberación de nuestros compañeros”.

Jiménez Velasco pidió a la Fiscalía investiguen la situación actual de la colonia La Libertad donde “venden droga, están armados, porque están protegidos porque están dando dinero, que la ciudadanía no entienda que no estamos golpeando, no vamos hacer desastres”.

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Explicó que la movilización consistió en una marcha manifestándose frente a la presidencia de San Cristóbal, las instalaciones de la fiscalía de los Altos indígenas, terminando al centro de la ciudad con un pronunciamiento donde demandan justicia por el “asesinato de Juan Carlos Jiménez Velasco”.

“Pedimos el desalojo de los paramilitares que están adentro de la colonia Santa Catarina, y el retorno de los 145 desplazados, queremos la reparación de daños, por eso estamos movilizándonos porque desde hace cinco años no nos hace caso el gobierno”, concluyó.

/BJ