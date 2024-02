Alerta de la Directora de Epidemiología: Posible repunte de casos de Dengue

Local 6 Medidas de prevención y control del dengue en Chiapas

La Directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Claudia Patricia Nolasco Gómez, alerta sobre un probable repunte de casos de dengue en las Américas, especialmente en Sudamérica como Brasil y Colombia, México no está excento y Chiapas podría ser impactado, hay un aviso en ese sentido de la Organización Mundial de la Salud, y es por ello que desde el 2023 el gobierno federal ha instruido a los estados a incr mentar la vigilancia epidemiológica.

Hemos permeado con información y capacitación dirigidas al personal médico de primer contacto con la finalidad de que identifiquen de manera oportuna casos de dengue que pudieran presentarse, particularmente casos de dengue con signos de alarma y dengue graves que son los pacientes tienen que recibir una atención hospitalaria, los casos de dengue no grave también tienen que ser monitoreados.

Se ha garantizado la adquisición de vehículos y la dotación de diferentes insecticidas que tenemos que aplicar a nivel local con la finalidad de evitar que se propague la presencia del mosco transmisor, en este caso el aedes aegypti, se están programando ya campañas de fumigación, la aplicación de algunos insecticidas de manera local en los depósitos de agua, insecticidas con mayor efectividad que permiten controlar de mejor manera el vector, estamos en una temporada en la que el repunte de casos de dengue no es tan importante como lo esperamos en marzo y abril por lluvias favorece la creación del mosco.

Añadió en entrevista que se capacitan a las unidades médicas y se dotan de insumos para poder realizar el diagnóstico pero a nivel local realizar actividades de abatización, de fumigación, de identificación de casos de dengue, de pronto han habido recorridos de brigadas sanitarias recorriendo casa por casa para preguntar si hay casos en los domicilios con la finalidad de detectar de manera oportuna y evitar que se complique la enfermedad y evitar llegar a un hospital.

En las próximas semanas muy seguramente tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula que son los municipios más grandes y con la mayor densidad poblacional se harán campañas de fumigación y campañas de abatización domiciliaria, nosotros tenemos cuatro tipos de dengue virus, el 1, 2, 3 y 4, hace algunos años tuvimos incremento del dos que mostró una legalidad, en el 2023 y en el inicio del 2024 ha sido la presencia del 3, la letalidad no es alta, es de mediana, pero esperamos mucha hospitalización pero pocas defunciones, alerta.

Cuenta la especialista que el comportamiento que se espera es eso, un incremento en hospitalizaciones, una baja letalidad, mortalidad muy poquitas pero dependerá del momento en que el paciente demande los servicios de salud, tenemos que estar tomando muestras de sangre para ver la evolución del paciente y evitar que se complique la salud, y no hemos tenido una gran cantidad de defunciones, pero depende mucho del momento en que se demanden los servicios de salud.

Adelanta que favorecerá la presencia de casos de dengue la presencia del vector, si tenemos mucho vector y la presencia del virus la transmisión será mayor, necesitamos la colaboración de la población, no se acabará con una fumigación o nebulización, si en casa hay cacharros y criaderos, va a haber muchos zancudo y mucha enfermedad, no hay cifras de probable incremento, en el 2023 hubo un 60 por ciento más de casos que el 2022, en ese tenor es el incremento que se espera, por eso invitamos a mantener limpio en entorno, limpiar los lotes y acudir al médico no automedicarse.

